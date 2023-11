Campañeando: En Día de Muertos, Zedillo reaparece y pide un presidente que no mienta

¡En pleno Día de Muertos! El expresidente Ernesto Zedillo reapareció en el Foro Global 2023, espacio en el que se tomó el tiempo para hablar sobre el tipo de mandatario que le gustaría ver en México.

“En una palabra me gustaría ver un presidente que no sea elegido por mentirle al pueblo, un presidente que no gobierna mintiendo a la gente y culpando a otros por sus propios errores”, declaró.

Las palabras del expresidente rápidamente fueron criticadas por quienes afirmaron que, “buscando el bienestar para tu familia”, México atravesó la peor crisis económica de su historia, con una devaluación de la moneda nacional.

“Ernesto Zedillo siendo secretario de Programación y Presupuesto promovió el gasto social más importante de la historia que ha llevado bienestar a más de 10 millones de mexicanos”, rezaba el eslogan de su campaña que, al final, según sus opositores, terminó en otra historia.