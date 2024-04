Campañeando: Esto hicieron los candidatos tras el segundo debate de estas Elecciones 2024

Este 29 de abril en Campañeando, una vez que terminó el mentado debate rumbo a las Elecciones 2024, el candidato de Movimiento Ciudadano pego carrera hasta Nuevo León, y ahí se dijo decepcionado.

“Pues me decepciona mucho que no le quieran dar soluciones y respuestas al país, de su parte que le falten el respeto a la gente. No se faltan el respeto entre ellas, le faltan el respeto a las personas.”, declaró el candidato Jorge Álvarez Maynez.

Por su parte Xóchitl Gálvez subió un mensaje en las benditas redes sociales porque, según ella, ayer ganó.

“Yo estoy segura que ganamos el debate, no sólo porque estuve muy audaz, asertiva, sino porque es la realidad, es la realidad. Claudia no pudo contestar por ejemplo el tema de la extorsión.”, declaró la candidata del Frente Amplio.

La doctora Claudia Sheinbaum se reunió con el Consejo Nacional Agropecuario, donde respondió justamente lo que no le contestó a Xóchitl.

“Primero hay que catalogar la extorsión como delito grave, que no lo es. La otra es la de “cero impunidad” y hacia allá tenemos que ir en nuestro país.”, dijo la candidata de Morena.