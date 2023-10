Xóchitl Gálvez se roba el entusiasmo de los morenistas con pastelazos

La señora ‘X’, Xóchitl Gálvez, parece que aún no se recupera del accidente en la silla y no llegó a la primera votación de los fideicomisos, pero sí, a embarrarle el pastel a la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, momento que se compartió con especial entusiasmo, sí, ese que le falta a los morenistas luego de que no llenaron el Estadio Ciudad de los Deportes ante una “falta de organización”... ¿les creemos?

Tic tac, tic tac… el tiempo se le acabó a Sandra Cuevas y tras pedir licencia para dar una súper gira por distintas demarcaciones llegó el momento de volver a casa y aunque los resultados que logró aún no son medibles, se espera que sean positivos, pues entre las primeras actividades que hizo fue comer unos taquitos, ¿de pastor o de suadero?