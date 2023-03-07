Canadá otorga licencias para producir y distribuir cocaína legalmente

El pasado mes de enero, el Gobierno de Canadá otorgó a la región de la Columbia Británica una excepción legislativa para despenalizar la posesión de drogas duras de hasta 2.5 gramos, entre las que destacaron la cocaína, metanfetamina y MDMA. Poco más de un mes después, dos empresas anunciaron haber recibido licencias para producir y distribuir algunas de estas sustancias de manera legal.

Se trata Adastra Labs y Sunshine Earth Labs, dos compañías dedicadas a la producción de drogas que ya tenían permisos para la elaboración de marihuana, las cuales ahora recibieron permiso por parte del gobierno canadiense para elaborar cocaína. Esta decisión como parte del cambio de política excepcional en la Columbia Británica, donde se registran más de 11 mil muertes por sobredosis desde 2016.

El objetivo de esta medida experimental es que los consumidores no tengan que acudir a un mercado ilegal y peligroso, acercar a los adictos a la orientación y además de comprar en un sitio seguro; además de que también incluyen otras sustancias como morfina, MDMA (éxtasis) y heroína.

“La reducción de daños es un tema central y de importancia crítica, y nos mantenemos a la vanguardia de las regulaciones de drogas en todos los ámbitos”, mencionó el director ejecutivo de Adastra, Michael Forbes, durante el anuncio.

¿Qué dijo Justin Trudeau sobre el permiso para producir cocaína en Canadá?

Con este permiso, las productoras de drogas seguras acreditadas podrán interactuar con hasta 250 gramos de cocaína, importar hojas y sintetizar la sustancia para distribuir, según informó el comunicado emitido por Adastra Labs; sin embargo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aclaró la situación ante la polémica surgida.

Durante el fin de semana, Trudeau afirmó su sorpresa por la confusión generada con los comunicados de las empresas acreditadas, pues aseguró que "no tienen permiso para vender (cocaína) comercialmente o proveerla en un mercado abierto". Además añadió que los permisos son "limitados y muy restringidos" y son con fines de investigación y propósitos médicos específicos.

El permiso lo anunciaron las dos empresas el pasado jueves 2 de marzo; sin embargo, la licencia fue aprobada por el Ministerio de Salud desde noviembre, en el caso de Sunshine Earth Lab, y febrero, respecto a Adastra Lab.

