“Me atrapó el cáncer”: Casi 3 mil pacientes denuncian las carencias en la atención del cáncer de mama

Casi 3 mil pacientes con cáncer de mama alzaron la voz para denunciar las carencias del sistema de salud pública en México, a través de una encuesta nacional que documenta retrasos, desabasto de medicamentos y abandono de tratamientos que afectan directamente su supervivencia.

Carencias del sistema de salud pública en México

El impacto de la enfermedad va mucho más allá del diagnóstico. Pacientes como Susy de León relatan que el cáncer no solo transformó su vida, sino también la de su familia, enfrentando gastos catastróficos y pérdidas materiales. “Me atrapó el cáncer… ya perdí casa, carro”.

La encuesta fue impulsada por la Fundación CIMA y revela indicadores que no aparecen en las estadísticas oficiales. Entre los hallazgos destaca que 6 de cada 10 mujeres detectaron por sí mismas el inicio de la enfermedad, y no en una unidad médica.

Alejandra de Cima, presidenta de la fundación, señaló que solo el 12% de los diagnósticos se realiza mediante mastografía, lo que evidencia la falta de programas de detección oportuna.

Además, advirtió que, mientras la Organización Mundial de la Salud establece un máximo de tres meses entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, en México el tiempo puede extenderse hasta cinco meses para recibir quimioterapia.

El estudio también revela que 1 de cada 3 pacientes abandona su tratamiento, principalmente por la complejidad del sistema de salud, la falta de recursos y el desabasto de medicamentos.

Pacientes describen largas esperas y consultas espaciadas que complican su atención. “Muchas consultas te las dan en mucho tiempo, cada vez hay menos recursos”, mencionó Susy de León, paciente.

Cáncer de mama principal causa de muerte por tumores en mujeres

Para especialistas como el oncólogo Santos Regino Uscanga, el problema refleja un bajo desempeño en el proceso de atención médica, lo que se traduce en miles de defunciones anuales, en un país donde el cáncer de mama es la principal causa de muerte por tumores malignos en mujeres.

“De defunciones son más de 8 mil y esto ocurre porque tenemos un proceso de atención médica con áreas de oportunidad importantes y se refleja ese bajo desempeño del proceso de atención médica”, dijo Santos Regino Uscanga, Oncólogo.

Más allá de las cifras, la encuesta busca que la voz de estas casi 3 mil pacientes sea escuchada por las autoridades de salud federal, con la intención de impulsar cambios urgentes que permitan salvar vidas.

