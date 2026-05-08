Calendario escolar SEP: alumnos perderían semanas cruciales de aprendizaje advierten padres de familia

La SEP dio a conocer las fechas clave del ciclo escolar 2025-2026 tras modificar el calendario por la ola de calor y el Mundial 2026. Sin embargo, la Unión Nacional de Padres de Familia advirtió que adelantar el fin de clases podría provocar la pérdida de hasta siete semanas de aprendizaje.

No es justificación el Mundial ni las altas temperaturas

La decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 encendió las alarmas entre padres de familia y especialistas en educación.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) rechazó los cambios anunciados por la SEP y la CONAEDU, al advertir que reducir el calendario escolar podría significar la pérdida de entre cinco y siete semanas completas de clases para estudiantes que ya enfrentan problemas de lectura, matemáticas y comprensión.

A través de un comunicado, la organización señaló que México atraviesa un escenario de alto rezago educativo, por lo que consideró que recortar días de clase representa un “golpe directo al derecho a la educación”.

Además, cuestionó que la medida se justifique por las altas temperaturas y la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues aseguró que existen alternativas para enfrentar ambos escenarios sin afectar el tiempo efectivo de aprendizaje.

La UNPF también criticó que el supuesto reforzamiento académico durante agosto no compensaría las semanas perdidas, especialmente para alumnos que requieren mayor acompañamiento escolar.

Incluso advirtió que las interrupciones prolongadas podrían generar afectaciones irreversibles en el aprendizaje y complicar los procesos de ingreso al siguiente nivel educativo.

Ante ello, la organización pidió a las autoridades educativas reconsiderar la decisión, publicar el análisis técnico que sustente el cambio y garantizar el cumplimiento de los días efectivos de clase establecidos en la normatividad vigente.

Fechas del nuevo calendario escolar 2025-2026

La SEP dio a conocer las fechas del calendario escolar 2025-2026: el 5 de junio concluirá oficialmente el ciclo escolar, mientras que el 12 de junio finalizarán las labores administrativas.

Posteriormente, el 10 de agosto se realizará el Consejo Técnico Escolar para docentes y del 17 al 28 de agosto se llevará a cabo el periodo de reforzamiento académico para estudiantes. El inicio del ciclo escolar 2026-2027 quedó programado para el 31 de agosto de 2026.

Adelantar vacaciones no es respuesta frente a los desafíos de la educación

Ante el anuncio de la SEP sobre la conclusión anticipada del ciclo escolar, la presidenta de la organización Mexicanos Primero, Patricia Vázquez, afirmó que esa no puede ser la respuesta frente a los desafíos del sistema educativo.

Cerrar anticipadamente el ciclo escolar no puede ser la respuesta frente a los desafíos del sistema educativo. Cada día de clases cuenta, especialmente para millones de niñas, niños y adolescentes que aún enfrentan rezagos en sus aprendizajes.



La prioridad debe ser garantizar… pic.twitter.com/MymPmtL06l — Patricia Vázquez (@patvazher) May 7, 2026

Señaló que cada día de clases cuenta para millones de niñas, niños y adolescentes que aún enfrentan rezagos en sus aprendizajes, por lo que consideró que la prioridad debe ser garantizar condiciones para enseñar y aprender hasta el último día del calendario escolar.