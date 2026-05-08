CDMX alerta por radiación UV extremadamente alta: ¿Qué efectos tiene en la piel exponerse al nivel 11?

La Ciudad de México (CDMX) volvió a registrar temperaturas por arriba de los 32 grados Celsius debido a una ola de calor provocada por la presencia de un anticiclón en el país, lo que ha disparado los niveles de radiación UV hasta niveles extremos.

Alrededor de las 11:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó niveles extremadamente altos de radiación solar, pero ¿qué ocurre cuando el índice alcanza el nivel 11 y cuáles son los efectos que puede tener en la piel

Niveles para medir la radiación ultravioleta (UV) en CDMX

La radiación ultravioleta (UV) es una fuente de luz y calor que ayuda a la síntesis de vitamina D en la piel. Sin embargo, como ocurre con muchos factores ambientales, una exposición prolongada puede resultar dañina.

Con el fin de proteger a la población, los niveles de radiación UV se miden con un índice internacional. En esta escala, los valores superiores a 11 se consideran “ extremadamente altos”.

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, este es el semáforo para medir los rayos UV:



Color verde : riesgo mínimo de daño por radiación UV.

: riesgo mínimo de daño por radiación UV. Color amarillo : se recomienda usar protección solar.

: se recomienda usar protección solar. Color naranja : riesgo alto; es obligatorio utilizar bloqueador solar SPF 30 o superior.

: riesgo alto; es obligatorio utilizar bloqueador solar SPF 30 o superior. Color rojo : riesgo muy alto; se aconseja evitar la exposición al Sol al mediodía.

: riesgo muy alto; se aconseja evitar la exposición al Sol al mediodía. Color morado: riesgo extremo; se recomienda no salir y evitar totalmente la exposición solar.

Ante el índice extremadamente alto de #RadiaciónUV en la Ciudad de México, atiende las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/LXzujJMaM8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 7, 2026

¿Cómo afecta la radiación UV a la piel?

La radiación ultravioleta tiene más energía que la luz visible y es capaz de alterar el ADN de las células. Cuando la piel se expone al Sol sin protección, el cuerpo produce melanina para intentar defenderse, lo que genera el bronceado o el oscurecimiento en zonas sensibles.

A un nivel 11, es decir “extremadamente alto”, la piel puede sufrir daños en menos de 10 minutos si no existe protección adecuada, entre ellos:



Quemaduras

Enrojecimiento y ardor de la piel

Resequedad y descamación

Irritación en ojos y párpados

Queratosis actínica

Riesgo de cáncer de piel

⚠️ Se registran niveles extremadamente altos de #RadiaciónUV en la Ciudad de México. Mantente informado y atiende las recomendaciones:



➡️ Usa protector contra la radiación solar UV

➡️ Usa ropa de algodón de manga larga

➡️ Utiliza gafas y gorra o sombrero

➡️ Protege a niños… pic.twitter.com/IagPklrIcG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 7, 2026

¿Por qué la radiación UV es más intensa en la CDMX?

Que los niveles de radiación suban en temporada seca no es sorpresa. Esto se debe a que la capital se encuentra a más de 2 mil 240 metros sobre el nivel de mar, por lo que recibe alrededor del 20 % más radiación que en otras zonas.

A esto se suma que México se localiza en una región intertropical, donde la radiación solar es más intensa durante gran parte del año.

