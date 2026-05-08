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CDMX alerta por radiación UV extremadamente alta: ¿Qué efectos tiene en la piel exponerse al nivel 11?

El calor y el ambiente en la CDMX han elevado la radiación UV a niveles extremos, pero ¿qué le ocurre al la piel ante una exposición prolongada al sol?

CDMX alerta radiación UV alta esto le pasa a tu piel
Daños en la piel y hasta en los ojos: esto le podría pasar a tu piel.|Imagen generada con IA

Escrito por: Iveth Ortiz

La Ciudad de México (CDMX) volvió a registrar temperaturas por arriba de los 32 grados Celsius debido a una ola de calor provocada por la presencia de un anticiclón en el país, lo que ha disparado los niveles de radiación UV hasta niveles extremos.

Alrededor de las 11:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó niveles extremadamente altos de radiación solar, pero ¿qué ocurre cuando el índice alcanza el nivel 11 y cuáles son los efectos que puede tener en la piel

Niveles para medir la radiación ultravioleta (UV) en CDMX

La radiación ultravioleta (UV) es una fuente de luz y calor que ayuda a la síntesis de vitamina D en la piel. Sin embargo, como ocurre con muchos factores ambientales, una exposición prolongada puede resultar dañina.

Con el fin de proteger a la población, los niveles de radiación UV se miden con un índice internacional. En esta escala, los valores superiores a 11 se consideran “extremadamente altos”.

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, este es el semáforo para medir los rayos UV:

  • Color verde: riesgo mínimo de daño por radiación UV.
  • Color amarillo: se recomienda usar protección solar.
  • Color naranja: riesgo alto; es obligatorio utilizar bloqueador solar SPF 30 o superior.
  • Color rojo: riesgo muy alto; se aconseja evitar la exposición al Sol al mediodía.
  • Color morado: riesgo extremo; se recomienda no salir y evitar totalmente la exposición solar.

¿Cómo afecta la radiación UV a la piel?

La radiación ultravioleta tiene más energía que la luz visible y es capaz de alterar el ADN de las células. Cuando la piel se expone al Sol sin protección, el cuerpo produce melanina para intentar defenderse, lo que genera el bronceado o el oscurecimiento en zonas sensibles.

A un nivel 11, es decir “extremadamente alto”, la piel puede sufrir daños en menos de 10 minutos si no existe protección adecuada, entre ellos:

  • Quemaduras
  • Enrojecimiento y ardor de la piel
  • Resequedad y descamación
  • Irritación en ojos y párpados
  • Queratosis actínica
  • Riesgo de cáncer de piel

¿Por qué la radiación UV es más intensa en la CDMX?

Que los niveles de radiación suban en temporada seca no es sorpresa. Esto se debe a que la capital se encuentra a más de 2 mil 240 metros sobre el nivel de mar, por lo que recibe alrededor del 20 % más radiación que en otras zonas.

A esto se suma que México se localiza en una región intertropical, donde la radiación solar es más intensa durante gran parte del año.

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