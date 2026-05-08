CDMX alerta por radiación UV extremadamente alta: ¿Qué efectos tiene en la piel exponerse al nivel 11?
El calor y el ambiente en la CDMX han elevado la radiación UV a niveles extremos, pero ¿qué le ocurre al la piel ante una exposición prolongada al sol?
La Ciudad de México (CDMX) volvió a registrar temperaturas por arriba de los 32 grados Celsius debido a una ola de calor provocada por la presencia de un anticiclón en el país, lo que ha disparado los niveles de radiación UV hasta niveles extremos.
Alrededor de las 11:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó niveles extremadamente altos de radiación solar, pero ¿qué ocurre cuando el índice alcanza el nivel 11 y cuáles son los efectos que puede tener en la piel
Niveles para medir la radiación ultravioleta (UV) en CDMX
La radiación ultravioleta (UV) es una fuente de luz y calor que ayuda a la síntesis de vitamina D en la piel. Sin embargo, como ocurre con muchos factores ambientales, una exposición prolongada puede resultar dañina.
Con el fin de proteger a la población, los niveles de radiación UV se miden con un índice internacional. En esta escala, los valores superiores a 11 se consideran “extremadamente altos”.
De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, este es el semáforo para medir los rayos UV:
- Color verde: riesgo mínimo de daño por radiación UV.
- Color amarillo: se recomienda usar protección solar.
- Color naranja: riesgo alto; es obligatorio utilizar bloqueador solar SPF 30 o superior.
- Color rojo: riesgo muy alto; se aconseja evitar la exposición al Sol al mediodía.
- Color morado: riesgo extremo; se recomienda no salir y evitar totalmente la exposición solar.
Ante el índice extremadamente alto de #RadiaciónUV en la Ciudad de México, atiende las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/LXzujJMaM8— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 7, 2026
¿Cómo afecta la radiación UV a la piel?
La radiación ultravioleta tiene más energía que la luz visible y es capaz de alterar el ADN de las células. Cuando la piel se expone al Sol sin protección, el cuerpo produce melanina para intentar defenderse, lo que genera el bronceado o el oscurecimiento en zonas sensibles.
A un nivel 11, es decir “extremadamente alto”, la piel puede sufrir daños en menos de 10 minutos si no existe protección adecuada, entre ellos:
- Quemaduras
- Enrojecimiento y ardor de la piel
- Resequedad y descamación
- Irritación en ojos y párpados
- Queratosis actínica
- Riesgo de cáncer de piel
⚠️ Se registran niveles extremadamente altos de #RadiaciónUV en la Ciudad de México. Mantente informado y atiende las recomendaciones:— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 7, 2026
➡️ Usa protector contra la radiación solar UV
➡️ Usa ropa de algodón de manga larga
➡️ Utiliza gafas y gorra o sombrero
➡️ Protege a niños… pic.twitter.com/IagPklrIcG
¿Por qué la radiación UV es más intensa en la CDMX?
Que los niveles de radiación suban en temporada seca no es sorpresa. Esto se debe a que la capital se encuentra a más de 2 mil 240 metros sobre el nivel de mar, por lo que recibe alrededor del 20 % más radiación que en otras zonas.
A esto se suma que México se localiza en una región intertropical, donde la radiación solar es más intensa durante gran parte del año.