Lluvias se intensifican por frente frío 49 en México; onda de calor prevalecerá en 24 estados
El clima en México cambiará por lluvias del frente frío 49, aunque 24 estados seguirán con ambiente caluroso y onda de calor; así el clima este viernes.
¡Prepárate! La onda de calor continuará presente en al menos 24 estados de la República Mexicana, por lo que el ambiente caluroso persistirá durante la tarde de este viernes 8 de mayo, aunque las lluvias ayudarán a refrescar el clima en México.
Esto gracias a la llegada del frente frío 49, que permanecerá como estacionario sobre el noreste del país. De esta forma, se esperan chubascos y lluvias fuertes sobre el oriente, centro y sur de México.
¿Adiós a la onda de calor? Pronóstico de lluvias para este viernes 8 de mayo
De acuerdo con el pronóstico, el sistema frontal permanecerá sobre el noreste de México y, junto con un canal de baja presión y la inestabilidad en la atmósfera, provocará lluvias y chubascos.
- Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste y oeste), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).
- Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (norte y este), Estado de México (noreste) y Tlaxcala (norte y este).
- Chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, San Luís Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tabasco.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Morelos y Quintana Roo.
Radar detecta zonas con #Lluvia en la #CDMX y #EdoMéx.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 8, 2026
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¿A qué temperatura estaremos? calor se extiende por México
- Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Baja California (noreste) y Guerrero (noroeste).
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Coahuila (suroeste), Michoacán (centro y oeste), Oaxaca (centro y este), Chiapas (centro y oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche (noroeste) y Yucatán (oeste y suroeste).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua (noreste y suroeste), Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Guanajuato (suroeste), Estado de México (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo.
Para esta noche se pronostican #Lluvias de muy fuertes a intensas en el noreste de #México. Se esperan mañana lluvias muy fuertes en #Coahuila, #NuevoLeón, #Tamaulipas, #Puebla, #Veracruz, #Oaxaca y #Chiapas. Toda la información en https://t.co/YoXRli4OGf pic.twitter.com/5pPY5fz6Q9— CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 8, 2026
Lluvia y calor: así estará el clima en CDMX
¡Carga con paraguas! La CDMX amanecerá con cielo parcialmente nublado, pero hacia el mediodía aumentará el calor y la temperatura alcanzará hasta los 31 grados.
Por la tarde se esperan lluvias y chubascos, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, la onda de calor continuará en la capital del país, especialmente en la zona norte.