Hantavirus: 5 medidas básicas para proteger tu casa y evitar contagios

El hantavirus es una enfermedad que puede transmitirse al inhalar polvo contaminado con orina o excremento de ratones silvestres, especialmente en espacios cerrados y con poca ventilación.

Conocer los factores que aumentan el riesgo y aplicar medidas básicas de prevención puede ayudarte a mantener tu hogar protegido.

¿Cómo mantener mi hogar libre de hantavirus?

El riesgo de contacto con el hantavirus ha aumentado debido a distintas actividades humanas y cambios en el entorno. La tala de bosques, la construcción en zonas vírgenes y los efectos del cambio climático modifican el hábitat natural de los ratones silvestres, obligándolos a desplazarse y acercarse cada vez más a zonas habitadas.

Estos roedores son los principales portadores del virus, que puede transmitirse cuando las personas inhalan partículas contaminadas con restos de orina o excremento secos.

El peligro es mayor en lugares cerrados, poco ventilados o que permanecieron abandonados durante mucho tiempo, como bodegas, cabañas o cuartos de almacenamiento.

Para reducir riesgos, especialistas recomiendan aplicar medidas básicas de prevención dentro y fuera del hogar.



Sellar grietas, agujeros y posibles entradas por donde puedan ingresar ratones.

Mantener la basura en recipientes bien cerrados.

Evitar dejar alimento de mascotas al aire libre, ya que esto puede atraer a los roedores.

En caso de tener roedores domésticos como mascotas, se aconseja impedir cualquier contacto con ratones silvestres.

Mantener limpios los espacios donde duermen las mascotas y lavarse las manos después de manipularlas o jugar con ellas puede ayudar a prevenir enfermedades.

La higiene y la ventilación adecuada de espacios cerrados son medidas sencillas, pero importantes para disminuir las posibilidades de exposición al virus y mantener un entorno más seguro dentro del hogar.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Uno de los principales riesgos del hantavirus es que sus primeros síntomas pueden confundirse fácilmente con una gripe común.

La enfermedad suele comenzar con fiebre, escalofríos, dolor muscular, cansancio y dolor de cabeza; sin embargo, conforme avanza puede provocar complicaciones graves como dificultad para respirar y acumulación de líquido en los pulmones.