¿Cuándo es el último día de clases en México? Así quedó el nuevo calendario escolar de la SEP

¡A guardar las mochilas! La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló las fechas claves del ciclo escolar 2025-2026, luego de que se modificara el calendario escolar por la ola de calor y la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México es uno de los 3 países sede.

El ciclo escolar concluirá en junio, adelantando las vacaciones para todos los alumnos de educación básica, una medida aprobada por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

Fecha en que concluyen las clases en México: calendario escolar SEP 2026

Como contexto, en las últimas semanas, diversos estados como Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, e incluso San Luis Potosí, ya habían planteado adelantar el fin del ciclo escolar o implementar clases a distancia.

Esto, no solo por las altas temperaturas, sino también por la justa mundialista que inicia e l 11 de junio de 2026 , donde México es el país anfitrión junto con Canadá y Estados Unidos.

¡Tenemos noticias! 📢



Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.



📌Las labores… pic.twitter.com/LlD1JaVZaW — Mario Delgado (@mario_delgado) May 7, 2026

¡Toma nota! De acuerdo con las autoridades educativas, el último día de clases será el próxim o 5 de junio de 2026,

Pese a la modificación del calendario, las autoridades aseguraron que se cumplirá con el plan de estudios y con los objetivos académicos establecidos para el ciclo escolar.

Estas son las fechas clave del nuevo calendario escolar 2025-2026

Además del último día de clases, la SEP dio a conocer otras fechas importantes que alumnos, madres y padres de familia deberán tomar en cuenta:



5 de junio: fin del ciclo escolar.

fin del ciclo escolar. 12 de junio: terminan las labores administrativas.

terminan las labores administrativas. 10 de agosto: Consejo Técnico Escolar para maestras y maestros.

Consejo Técnico Escolar para maestras y maestros. Del 17 al 28 de agosto de 2026: periodo de reforzamiento académico para estudiantes.

periodo de reforzamiento académico para estudiantes. 31 de agosto de 2026: inicio del ciclo escolar 2026-2027.

¿Alumnos volverán a clases en agosto?

Sí. Como parte de los ajustes al calendario escolar, la SEP informó que del 17 al 28 de agosto se realizarán dos semanas de reforzamiento de aprendizajes.

El objetivo será que los alumnos se mantengan al corriente con los contenidos educativos antes del arranque del ciclo escolar 2026-2027.

Además, las autoridades señalaron que el próximo ciclo no se contempla tantas modificaciones como las de este año, las cuales estuvieron marcadas principalmente por la realización del Mundial 2026.

Evento que reunirá a miles de turistas, por lo que se tomó la decisión de ajustar las fechas escolares para facilitar la movilidad y permitir que las familias puedan disfrutar de una fiesta que difícilmente se repetirá en muchos años.

