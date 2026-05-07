¡Alerta Amarilla en CDMX! Vientos fuertes, lluvias y granizo pegarán esta tarde en estas alcaldías

La tarde de este jueves 7 de mayo cambió por completo en la CDMX ; después de varias horas de calor intenso y cielo brumoso, autoridades activaron la Alerta Amarilla por vientos fuertes en 11 alcaldías, donde se esperan rachas superiores a los 50 kilómetros por hora, además, se pronostica presencia de lluvias, caída de granizo y actividad eléctrica en varias zonas.

La alerta se mantendrá durante la tarde y noche de hoy, principalmente en zonas donde las lluvias podrían venir acompañadas de objetos arrastrados por el viento, caída de ramas, lonas y afectaciones en calles con árboles grandes o mobiliario urbano vulnerable; el ambiente seguirá caluroso, aunque las precipitaciones podrían llegar de manera repentina.

¿Qué alcaldías de CDMX están bajo alerta por lluvias y vientos?

La alerta por vientos aplica para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

En estas zonas de la CDMX podrían registrarse caída de ramas, árboles, lonas y objetos sobre calles o avenidas debido a las rachas de viento pronosticadas para esta tarde y noche; Protección Civil también advirtió posibles afectaciones en estructuras ligeras y mobiliario urbano.

La temperatura alcanzó los 30 grados durante el día, situación que mantuvo un ambiente caluroso en gran parte de la capital; sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y cambiarán las condiciones meteorológicas.

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¿Dónde se esperan lluvias y granizo este jueves?

El pronóstico de lluvias contempla chubascos con descargas eléctricas , posible caída de granizo y vientos de entre 30 y 50 kilómetros por hora en varias alcaldías de la CDMX.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvias son Iztapalapa, Tláhuac, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

El Edomex también espera lluvias por la tarde

Mientras tanto, en el Estado de México también se esperan lluvias y tormentas en municipios como Toluca, Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Valle de Bravo, Chimalhuacán, Zumpango, Tultitlán, Naucalpan, Ecatepec y Texcoco.

Esta tarde se prevé ambiente #caluroso, #lluvias fuertes puntuales y chubascos acompañados de actividad #eléctrica y posible caída de granizo. #Vientos con rachas superiores a los 50 km/h.



Mañana nuevamente se espera ambiente muy caluroso, alto índice UV y lluvias.



🌡️… pic.twitter.com/ce6GdgOTjr — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 7, 2026

¿Cómo estará el clima mañana en CDMX?

Aunque las lluvias y los vientos marcarán el cierre de este jueves, el calor continuará en la CDMX durante el viernes; el pronóstico prevé ambiente nuevamente caluroso, alto índice de radiación UV y posibilidad de precipitaciones vespertinas.