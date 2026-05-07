¿Realmente cambia de color? La razón por la que la NASA llama ‘Luna Azul’ al fenómeno de mayo

La llamada “Luna Azul” volverá a aparecer en el cielo durante mayo de 2026 y, aunque muchas personas creen que el satélite natural cambiará de color, la realidad es muy distinta. El fenómeno ha despertado curiosidad en redes sociales y entre aficionados a la astronomía, especialmente después de que la NASA incluyera este evento en su guía de observación astronómica del mes.

La Luna Azul no implica que se vea literalmente de dicho color. En realidad, se trata de un término utilizado para describir ciertas lunas llenas poco comunes dentro del calendario astronómico. Aun así, el evento promete regalar una gran postal nocturna para quienes disfrutan mirar el cielo.

¿Qué es una Luna Azul y por qué ocurre este mayo de 2026?

La expresión “Luna Azul” se utiliza cuando se presentan dos lunas llenas dentro de un mismo mes calendario o cuando ocurre una luna llena adicional dentro de una estación astronómica. En este caso, el fenómeno de mayo de 2026 corresponde a la definición estacional.

De acuerdo con la NASA, esta Luna Azul ocurrirá porque la temporada tendrá cuatro lunas llenas en lugar de las tres habituales, y la tercera de ellas recibe este nombre especial.

Aunque el evento no es extremadamente raro, sí llama la atención porque no sucede cada año. De hecho, la frase en inglés “once in a blue moon” se usa para hablar de algo que pasa muy pocas veces.

Astrónomos explican que el calendario lunar y el calendario tradicional no siempre coinciden perfectamente. Esa diferencia provoca que, en ciertas ocasiones, aparezcan lunas llenas “extra” que terminan recibiendo nombres especiales. Este mes así queda el calendario de la Luna:



1 de mayo: Luna llena

9 de mayo: Cuarto menguante

16 de mayo: Luna nueva

23 de mayo: Cuarto creciente

31 de mayo: Luna llena (Luna Azul)

El mito del color: ¿Por qué la NASA le dio este nombre?

Uno de los errores más comunes es pensar que la Luna se volverá azul durante este fenómeno. Sin embargo, el nombre no tiene relación directa con el color del satélite.

La NASA aclara que el término nació hace décadas por una interpretación relacionada con calendarios astronómicos y publicaciones especializadas. Con el tiempo, el nombre se popularizó hasta convertirse en parte de la cultura popular.

En casos muy excepcionales, la Luna sí puede verse ligeramente azulada, pero eso ocurre por fenómenos atmosféricos como incendios forestales, erupciones volcánicas o grandes cantidades de partículas suspendidas en el aire. Aun así, eso no tiene relación con la Luna Azul de mayo de 2026.

Lo que sí podrá apreciarse será una Luna llena brillante y de gran tamaño aparente, especialmente cuando salga cerca del horizonte. Por eso, especialistas recomiendan observarla en lugares con poca contaminación lumínica.

Guía de observación: Los mejores horarios para ver la Luna en México

En México, la mejor oportunidad para observar la Luna Azul será durante la noche y madrugada del fenómeno, especialmente poco después del atardecer.

Especialistas recomiendan buscar espacios abiertos, alejados de edificios altos o luces intensas. Playas, montañas, terrazas o zonas rurales suelen ser ideales para disfrutar este tipo de eventos astronómicos.

No se necesita telescopio para verla. De hecho, el fenómeno puede apreciarse perfectamente a simple vista. Sin embargo, unos binoculares pueden ayudar a observar mejor los cráteres y detalles de la superficie lunar.

Además, mayo suele ofrecer cielos relativamente despejados en varias regiones del país, lo que aumenta las posibilidades de disfrutar del espectáculo astronómico.

Próximos eventos astronómicos: Lo que nos espera en el cielo este año

La Luna Azul no será el único evento astronómico importante de 2026. Según la guía de observación de la NASA, durante el año también habrá lluvias de meteoros, acercamientos planetarios y eclipses que podrán verse desde distintas partes del mundo.

Entre los eventos más esperados están las Perseidas, conocidas por su intensa actividad de meteoros, además de varias conjunciones planetarias visibles antes del amanecer.

La recomendación de expertos es mantenerse atentos a calendarios astronómicos oficiales y aprovechar aplicaciones móviles o sitios especializados para conocer horarios exactos de observación.

Fenómenos como la Luna Azul suelen generar gran interés porque permiten que más personas vuelvan la mirada al cielo y se acerquen a la astronomía de una manera sencilla y accesible.