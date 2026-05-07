SEP aclara si hay clases mañana 8 de mayo o habrá megapuente por el Día de las Madres

¿Otra vez sin clases? Muchos alumnos y papás todavía tienen el ritmo del descanso tras los puentes del Día del Trabajo y la Batalla de Puebla, pero la realidad es que el calendario escolar 2025-2026 de la Seccretaría de Educación Pública (SEP) marca un regreso a la rutina completa para este cierre de semana.

¿Hay clases mañana viernes 8 de mayo?

De acuerdo al calendario oficial, la respuesta es sí. Según la SEP, este viernes 8 de mayo no es día feriado ni de asueto académico. Tanto las escuelas públicas como las privadas incorporadas al sistema nacional deberán abrir sus puertas y recibir a los estudiantes en su horario habitual.

Si tenías planeado salir de viaje o extender el descanso, toma en cuenta que las faltas contarán de forma normal en la boleta.

¿El 10 de mayo es festivo oficial por el Día de las Madres?

Aunque en México el Día de las Madres es una de las celebraciones más importantes, en el calendario de la SEP no se considera un día de descanso obligatorio. Este año 2026, el 10 de mayo cae en domingo, lo que quita cualquier posibilidad de que se recorra el asueto o se otorgue el viernes previo como puente.

El festejo a las mamás se hará en familia durante el fin de semana, sin afectar las labores escolares del viernes.

Los días sin clases que todavía le quedan a mayo

Si te quedaste con ganas de descansar, no te preocupes, mayo todavía tiene un par de fechas marcadas en color diferente. El próximo jueves 15 de mayo no habrá clases en ninguna escuela del país. El motivo es el Día del Maestro, una fecha donde tradicionalmente se les otorga el día libre a los docentes para celebrar su labor.

Al caer en jueves, muchas escuelas retomarán actividades el viernes 16, a menos que cada plantel anuncie algo distinto.

¿Cuándo es el último viernes de Consejo Técnico en mayo?

Para cerrar el mes, el viernes 29 de mayo los alumnos volverán a tener un día libre. Como ocurre cada último viernes de mes, se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

En este día, solo los maestros y directivos acuden a los planteles para trabajar en planes de estudio y mejora educativa, dejando a los estudiantes con un fin de semana largo para despedir mayo.