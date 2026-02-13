¿Cuántos joven? Él es “Canelo” el perrito vendedor de burritos de la frontera

En plena frontera, en el centro de Ciudad Juárez, justo en el punto que conecta con el puente internacional Paso del Norte rumbo a El Paso, un peculiar vendedor se ha robado las miradas de automovilistas y peatones: “Canelo”, el perrito que promociona burritos entre los autos que esperan para cruzar a los Estados Unidos.

"Canelo" perrito vendedor de burritos en El Paso

Todos los días, sus dueños colocan un letrero y mantienen en hieleras los burritos recién hechos, de rojo, verde, chicharrón, arriero, papas con queso, frijoles y rajas , mientras “Canelo” camina entre los vehículos anunciando “Burritos Memín”, nombre que surge del apodo de uno de los propietarios.

Cuando hay fila para cruzar, el can se mete con cuidado entre los carros y atrae a los clientes; cuando baja el tráfico, aprovecha para descansar o juguetear con otros perros.

De acuerdo con Jared, integrante de la familia, “Canelo” jala a la gente para que compre los burritos y desde que comenzó a portar su anuncio, hace apenas una semana, las ventas han mejorado para la familia del perrito.

Una gran estrategia de promoción

Muchos viajeros se detienen a tomarle fotos y videos, sorprendidos por la singular estrategia de promoción. Algunos incluso le dan palmadas, lo acarician, lo abrazan y preguntan cómo hacer su pedido, mientras los vendedores se acercan a los autos para tomar la orden.

Habitantes de la zona aseguran que nunca habían visto algo similar. “Es único”, comentan quienes transitan por el lugar.

El famoso vendedor de “Burritos” en 4 patas.. Canelo hoy en #Laotrafrontera 13:00 hrs CDMX por el @YouTube de @AztecaNoticias pic.twitter.com/5z9aDO1p71 — Reynaldo Lara (@reynaldolarar) February 13, 2026

Aunque sus dueños reconocen que les preocupa que se meta entre los vehículos, aseguran que lo vigilan de cerca y que al finalizar la jornada lo llevan de regreso a casa.

Así, entre tortillas de harina recién hechas y guisados preparados a diario, "Canelo" se ha convertido en uno de los vendedores más conocidos de burritos en la frontera, una estampa que, dicen los locales, solo se ve en esta parte del norte del país.