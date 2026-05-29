¡Paciencia al volante! Reportan tráfico intermitente en la autopista Barranca Larga - Ventanilla EN VIVO
Consulta el estado de las carreteras en tiempo real hoy. Te informamos sobre choques, tráfico pesado y rutas alternas para que viajes seguro.
Evita contratiempos en tu ruta si sales de viaje este fin de semana y consulta aquí el estado de las carreteras EN VIVO. Alertas de última hora, reportes de accidentes hoy, cierres parciales de circulación y las zonas con mayor tráfico pesado en las autopistas del país.
Mantente actualizado al momento con la situación vial antes de salir y planifica tus traslados sin sorpresas en el camino.
Frenazo en la autopista de Veracruz: Accidente obstruye carriles rumbo a Cosoleacaque EN VIVO
Afectaciones viales en el kilómetro 75: Grúas realizan maniobras
La situación actual en la autopista Barranca Larga - Ventanilla, a la altura del kilómetro 75: persiste el paso controlado y alternado de vehículos en ambos sentidos de la vialidad.
Esta afectación al tránsito se debe a las labores que realizan los operadores de grúas para remover el transporte accidentado que obstruía la ruta. Se exhorta a los viajeros a anticipar sus tiempos de traslado y se pone a disposición la línea telefónica 074 para atender cualquier duda relacionada con el estado de la vía.
☑️ ACTUALIZACIÓN.— CAPUFE (@CAPUFE) May 29, 2026
Autopista Barranca Larga - Ventanilla, km 75. Se informa a las personas usuarias que continúa circulación intermitente en ambos sentidos por maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada.
Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
Tránsito a vuelta de rueda entre La Tinaja y Cosoleacaque por un fuerte percance vial
Tómalo en cuanta. Un percance automovilístico en el estado de Veracruz ha provocado afectaciones en la circulación de la carretera que conecta el entronque La Tinaja con Cosoleacaque.
Debido al siniestro, las autoridades implementaron un cierre parcial de los carriles a la altura del kilómetro 104+500, lo que genera retrasos en el tránsito. Se recomienda a los conductores extremar precauciones al circular por la zona y respetar los señalamientos del personal de vialidad que resguarda el lugar.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 104+500, de la carretera ent. La tinaja - Cosoleacaque. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/xeYUD29gyL— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 29, 2026