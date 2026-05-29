Carlos y Danilo desaparecieron en Yucatán: esta es la Alerta Amber para localizarlos

La desaparición de menores de edad es un tema preocupante en México, es a través de la Alerta Amber que la ciudadanía puede ayudar a que sean localizados lo más pronto posible, como ocurre con dos adolescentes en Yucatán.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán compartió las fichas de búsqueda de Carlos Enrique Tun Caamal y de Danilo Renan Zapata Itzá, quienes fueron vistos por última vez en diferentes puntos de la entidad.

Ficha de búsqueda de Carlos Enrique Tun Caamal

El adolescente de 13 años desapareció el 26 de mayo de 2026, en el barrio de Santa Ana, localizado en el municipio de Valladolid. Desde ese día, su familia no ha dejado de buscarlo, ya que se teme por su integridad.

Carlos vestía una playera azul rey, pants grises con una franja blanca a los costados y chanclas de color azul. Entre sus señas particulares destaca una cicatriz en medio de la frente y hoyuelos en ambas mejillas.

La Fiscalía General del Estado informa de la activación de una #AlertaAmber estatal, solicitando su apoyo para la búsqueda y localización del adolescente CARLOS ENRIQUE TUN CAAMAL de 13 años de edad. pic.twitter.com/CBCuEkY8IJ — FGE Yucatán (@fgeyucatan) May 27, 2026

Ficha de búsqueda de Danilo Renan Zapata Itzá

El menor de 13 años fue visto por última vez el pasado 26 de mayo de 2026, en la carretera Ticul-Muna; en ese momento usaba una playera negra, una bermuda beige y chanclas grises.

Las autoridades activaron la Alerta Amber para ayudar en la localización de los dos adolescentes, por lo que cualquier dato puede reportarse a los siguientes números: 800 00 26 237, 99 9930 3288 o 99 9930 3250 extensión 41164.

La Fiscalía General del Estado informa de la activación de una #AlertaAmber estatal, solicitando su apoyo para la búsqueda y localización del adolescente DANILO RENAN ZAPATA ITZÁ de 13 años de edad. pic.twitter.com/EeIHcQYml9 — FGE Yucatán (@fgeyucatan) May 28, 2026

¿Cuáles son los criterios para activar una Alerta Amber en Yucatán?

Cuando un niño o niña es reportado como desaparecido, lo primero que deben hacer sus familiares es llamar al número 01 800 0026 237, para que puedan levantar el reporte en esta entidad.

Después, se les pedirá que acudan a la agencia del Ministerio Público para que se ponga una denuncia y comiencen las investigaciones. Lo que seguirá es una entrevista con personal del Programa Estatal de la Alerta Amber en Yucatán.

Es necesario que los padres o familiares cuenten con una fotografía reciente del menor de edad, para que se incluya en la ficha de búsqueda y al difundirse, las personas puedan contar con una imagen de referencia y reportar cualquier dato para encontrarlo.

