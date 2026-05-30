Confirman fallecimiento de Jaime Arias García, empresario joyero reportado como desaparecido en Jalisco

La Fiscalía de Jalisco confirmó el fallecimiento del empresario joyero Jaime Arias García, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 26 de mayo. Tras varios días de búsqueda, la autoridad informó sobre el hallazgo sin vida.

Localizan sin vida al empresario joyero Jaime Arias García

La tarde del 29 de mayo, la Fiscalía de Jalisco confirmó la muerte del empresario joyero Jaime Arias García, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 26 de mayo. La noticia fue dada a conocer luego de varios días de búsqueda.

El joyero Arias García permanecía en calidad de desaparecido desde el pasado 26 de mayo, por lo que se habían iniciado las labores correspondientes para su localización.

🔴 #ÚLTIMAHORA | 🚨 La Fiscalía de Jalisco confirmó la muerte del empresario joyero Jaime Arias García, quien permanecía desaparecido desde el pasado 26 de mayo.



⚠️ Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas y circunstancias de su fallecimiento pic.twitter.com/wOzDJwnyyu — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 30, 2026

Sin embargo, las autoridades informaron posteriormente sobre su fallecimiento, sin que hasta el momento se hayan detallado las circunstancias en las que ocurrió.

Por su parte, la Cámara de Joyería Jalisco, expresó su pesar por el fallecimiento del empresario joyero Jaime Arias García, enviando sus condolencias a la familia Arias Guzmán.

¿Dónde fue la última vez que se le vio al empresario Jaime Arias García?

De acuerdo con familiares y personas cercanas, Jaime Arias García realizó diversas actividades durante el día de su desaparición.

Los primeros datos señalaron que el joyero acudió a distintos establecimientos de la región antes de dirigirse hacia el punto carretero conocido como Cuatro Caminos.

Su punto final sería en la comunidad de Alista; sin embargo, dejó de tener contacto con sus familiares antes de llegar a ese lugar; desde ese momento comenzaron los intentos por localizarlo y las publicaciones en redes sociales solicitando ayuda ciudadana.

Las autoridades localizaron la camioneta que utilizaba en Ciudad Guzmán. Cámaras de videovigilancia captaron la unidad circulando sin la presencia de Jaime Arias García, también se informó que presuntamente la camioneta presentaba indicios de sangre que ahora forman parte de las investigaciones abiertas para esclarecer lo ocurrido.