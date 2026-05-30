¡Toda una rata! Ladrón se mete por la coladera para robar en Naucalpan

Cámaras de seguridad captaran a un ladrón entrando a una vivienda por una coladera —literal como una rata de alcantarilla— para cometer robo en una casa en la zona de Los Remedios en Naucalpan, Estado de México.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales causando comentarios de humor y otros de indignación. Vecinos, aseguran que el sujeto ya ha ingresado en varias ocasiones a distintas casas del sector sin que hasta ahora haya sido detenido.

Las imágenes muestran el momento en que el hombre logra entrar al domicilio aprovechando la madrugada y el silencio de la zona. De acuerdo con los afectados, el ladrón se llevó una bicicleta y varias pertenencias mientras la familia dormía dentro de la vivienda.

¿Cómo robó el ladrón captado en Los Remedios, Naucalpan?

Según los testimonios de vecinos, el sujeto utilizó una coladera para ingresar a la propiedad y moverse dentro del domicilio sin hacer ruido.

La cámara de seguridad instalada en la vivienda captó parte del recorrido del hombre, quien aparentemente ya conocía la zona y la forma de entrar y salir sin ser detectado.

#Naucalpan sujeto entra como rata a una casa 🚨



Un hombre entró por la coladera a una casa del pueblo de Los Remedios, para robar una bicicleta y otros objetos.



Este sujeto opera en impunidad ante la falta de vigilancia de la policía municipal, se le ha visto en otros robos. pic.twitter.com/DBG7GrW85F — Daniel de Rosas (@danielderosastv) May 30, 2026

Habitantes de Los Remedios aseguran que no es la primera vez que ocurre, supuestamente este mismo individuo ha brincando bardas y entrando a diferentes casas para llevarse objetos de valor.

Entre los artículos robados de esta última casa, se llevó una bicicleta y otras pertenencias.

Vecinos señalaron que ya han realizado reportes y compartido videos para intentar identificar al presunto delincuente, pero hasta el momento no se ha informado sobre alguna detención.

Robos a casa habitación siguen aumentando en Edomex

El caso ocurre en medio del aumento de robos a casa habitación en el Estado de México. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de 2026 se reportaron mil 80 robos a casa habitación en la entidad. La cifra equivale a un promedio de nueve viviendas robadas cada día en el Estado de México.

Habitantes de municipios como Naucalpan han denunciado constantemente problemas de inseguridad relacionados con robo a viviendas, asaltos y presencia de grupos dedicados al robo hormiga en colonias residenciales. Otros municipios afectados son: Ecatepec, Coacalco y Tlalnepantla.