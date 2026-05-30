Rafaguean el Hospital General de Escuinapa en Sinaloa

El Hospital General de Escuinapa, en Sinaloa amaneció con impactos de bala en bardas, rejas y cristales luego de una serie de disparos registrados durante la madrugada del jueves 28 de mayo.

Aunque no se reportaron personas heridas ni fallecidas, las imágenes del hospital con marcas de proyectil muestran el nivel de violencia e inseguridad que vive el estado, donde desde hace meses viven con preocupación el aumento de esta crisis en distintas zonas del estado.

De acuerdo con información confirmada por autoridades municipales y por el IMSS Bienestar, las detonaciones ocurrieron en el exterior de la unidad médica y provocaron daños superficiales en parte de la fachada del inmueble.

¿Qué pasó en el Hospital General de Escuinapa?

El ataque ocurrió durante la madrugada y dejó visibles varios impactos de arma de fuego en las zonas perimetrales del hospital.

Personal médico y pacientes tuvieron que resguardarse mientras se registraban las detonaciones. Posteriormente, autoridades de seguridad acudieron al lugar para revisar la situación y acordonar parte del área.

El IMSS Bienestar informó que la atención médica continuó operando con normalidad y que no hubo afectaciones mayores dentro de las instalaciones.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia señaló que pacientes, trabajadores y población usuaria fueron llevados a áreas seguras como medida preventiva mientras ocurrían los hechos.

Alcalde de Escuinapa confirma daños por balazos

El alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental, confirmó que sí hubo impactos de bala en la clínica, aunque aclaró que no se registraron víctimas.

“Así es, pero no hubo ningún herido. Ahí están los balazos, son evidentes en las rejas y algunas de las paredes, pero no hay daños a ninguna instalación y lo más importante es que no hay ningún herido”, declaró el presidente municipal.

Tras los hechos, elementos de seguridad estatal permanecieron en la zona para reforzar la vigilancia y evitar nuevos incidentes.

Hospital de Escuinapa sigue operando tras balacera

Pese a los daños ocasionados por los disparos, autoridades confirmaron que el hospital continúa brindando atención médica de manera normal. El personal de salud retomó sus actividades luego de las revisiones de seguridad realizadas tras el ataque.

Sin embargo, el hecho dejó preocupación entre trabajadores y pacientes, ya que la violencia alcanzó nuevamente un espacio que debería ser seguro para la población. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos y las investigaciones continúan.

Violencia e inseguridad golpean a Sinaloa

El ataque contra el Hospital General de Escuinapa ocurre en medio del clima de violencia que enfrenta Sinaloa desde hace varios años y que se ha intensificado durante la administración del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

En distintos municipios del estado se han registrado enfrentamientos armados, bloqueos, desapariciones y ataques contra viviendas, negocios e incluso espacios públicos.

La situación también ha generado presión política para el mandatario estatal, especialmente luego de que hace casi un mes surgieran señalamientos desde Estados Unidos que lo relacionaban presuntamente con grupos del narcotráfico y que hasta el momento no ha salido de su escondite.