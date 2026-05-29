Ni paracetamol había: familias desembolsan miles tras intoxicación de 65 niños en primaria de Chiapas

La intoxicación de al menos 65 niños en la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, en la comunidad Laja Tendida, Chiapas, no solo encendió las alertas sanitarias, sino también la indignación de los padres de familia, quienes denuncian la falta de medicamentos en el hospital al que fueron trasladados sus hijos.

Sin medicinas para niños intoxicados en Chiapas

Los menores, de entre 6 y 12 años, resultaron intoxicados tras consumir tacos de pollo preparados con carne deshebrada que fue distribuida por el DIF municipal. Aunque la mayoría ya fue dada de alta, varios continúan presentando síntomas y bajo observación.

Padres y madres relatan que, al llegar al Hospital Básico Comunitario de Venustiano Carranza, no había ni siquiera medicamentos básicos como paracetamol, lo que los obligó a cubrir por su cuenta los tratamientos y estudios necesarios.

Indignación en #Chiapas



Al menos 65 alumnos de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, en la comunidad Laja Tendida, municipio de Venustiano Carranza, resultaron intoxicados tras consumir tacos preparados con pollo deshebrado presuntamente entregado por el DIF municipal.



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Los gastos, aseguran los padres, han ido de los 800 a los 7 mil pesos por familia aproximadamente, una carga económica significativa para los habitantes de esta comunidad.

Ante esta situación, los afectados se han reunido para exigir a las autoridades no solo que asuman los costos médicos, sino que también se investigue a fondo qué provocó la intoxicación.

Mientras tanto, autoridades han comenzado a acercarse para entablar diálogo con los inconformes, en medio de un ambiente marcado por el enojo y la exigencia de respuestas.

¿Cómo se intoxicaron los niños?

Los protocolos de emergencia se activaron cuando padres reportaron a niños vomitando y con fiebre en la primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, esto luego de consumir el desayuno que proporciona la escuela.

Los 58 niños fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario y a 7 en el Hospital Rural del IMSS, donde 11 menores se reportan como estables, pero continúan bajo observación médica.

Los niños de entre 6 a 12 años necesitaron de hidratación oral e intravenosa para controlar los síntomas gastrointestinales, y aunque por fortuna la tragedia no escaló a más, padres de familia exigieron respuestas.

