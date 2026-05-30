Masacre en el Centro de Salamanca: Ataque armado deja 4 personas muertas y una privada de la libertad

La violencia sacudió nuevamente el estado de Guanajuato durante la noche del viernes, cuando una agresión con armas de fuego cobró la vida de por lo menos cuatro personas. Los hechos se concentraron en el corazón de la Zona Centro del municipio de Salamanca.

El suceso de sangre se documentó aproximadamente a las 21:00 horas del pasado 29 de mayo de 2026. Los informes iniciales apuntan a que un grupo de sujetos fuertemente armados arribó al sitio y abrió fuego de manera directa hacia donde se desarrollaba una reunión de personas.

En el mismo acto criminal, los delincuentes presuntamente privaron de la libertad a un hombre, llevándoselo a la fuerza con rumbo desconocido antes de que las autoridades pudieran arribar al sitio.

Víctimas mortales quedaron tendidas en el suelo tras el ataque armado

El escenario principal de la agresión se localizó justo en la intersección que forman las calles Río Bravo y Mariano Abasolo, punto donde quedaron los cuerpos sin vida de las cuatro víctimas. Al registrarse los llamados de auxilio, diversas corporaciones médicas y de asistencia acudieron para atender la contingencia.

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Algunos de los heridos fueron trasladados a bordo de ambulancias de la Cruz Roja, mientras que a otros se les movilizó en automóviles particulares por la premura de salvaguardar su integridad física.

Operativos oficiales ante el incremento delictivo

Al sitio del atentado arribaron agentes de la Policía Municipal en compañía de efectivos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de establecer los cercos perimetrales obligatorios para resguardar la evidencia del múltiple homicidio.

Actualmente, las fuerzas de seguridad pública mantienen patrullajes e inspecciones en distintas colonias y sectores de la demarcación con la finalidad de rastrear y capturar a los operadores del ataque.