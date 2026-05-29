Desaparición de Jaime Arias García en Jalisco; Cámara de Joyería lanza llamado urgente para encontrarlo

La desaparición del joyero, Jaime Arias García, mantiene en alerta a familiares, empresarios y autoridades en Jalisco; el hombre de 73 años fue visto por última vez el pasado 26 de mayo en el municipio de San Gabriel y, desde entonces, no se tiene información confirmada sobre su paradero.

Ante la falta de noticias, la Comisión de Búsqueda de Personas del estado emitió una ficha de localización urgente para reforzar los trabajos de búsqueda. El caso tomó mayor relevancia durante las últimas horas luego de que la Cámara de Joyería Jalisco solicitara públicamente el apoyo de las autoridades estatales y de las corporaciones de seguridad para intensificar las acciones de localización.

La última ruta conocida del empresario Jaime Arias García

De acuerdo con los reportes difundidos por familiares y personas cercanas, Jaime Arias García realizó diversas actividades durante el día de su desaparición; los primeros datos señalan que acudió a distintos establecimientos de la región antes de dirigirse hacia el punto carretero conocido como Cuatro Caminos .

Su destino final sería la comunidad de Alista; sin embargo, dejó de tener contacto con familiares y conocidos antes de llegar a ese lugar; desde ese momento comenzaron los intentos por localizarlo y las publicaciones en redes sociales solicitando ayuda ciudadana.

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Hallan vehículo relacionado con la búsqueda

Uno de los elementos que ha concentrado la atención de las autoridades es la localización de la camioneta que utilizaba el empresario; el vehículo fue encontrado posteriormente en Ciudad Guzmán.

Además, trascendió de manera preliminar que cámaras de videovigilancia captaron la unidad circulando sin la presencia de Jaime Arias García, también se informó que presuntamente la camioneta presentaba indicios de sangre que ahora forman parte de las investigaciones abiertas para esclarecer lo ocurrido.

Lanzan ficha de búsqueda para dar con el paradero de Jaime Arias García

La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco informó que Jaime Arias García tiene 73 años, mide aproximadamente 1.90 metros, es de complexión robusta, tez morena clara y cabello cano, corto y quebrado.

Al momento de su desaparición vestía camisa blanca con estampado floral, pantalón de mezclilla, tenis cafés y portaba un anillo.