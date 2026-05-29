Cae verdadero sospechoso de feminicidio de adolescente de 15 años tras arresto de un inocente en Michoacán

Se logró a detención del presunto feminicida de Valeria, una menor de 15 años de edad que fue encontrada sin vida en el municipio de Tacámbaro, Michoacán. El autor material del feminicidio es un joven de 18 años.

¿Qué ocurrió con Valeria de 15 años en Michoacán?

La víctima había sido reportada como desaparecida en la capital de Michoacán tras ser vista por última vez con vida durante las primeras horas del pasado lunes 25 de mayo en el sector conocido como la colonia 3 de Agosto.

Lamentablemente, la búsqueda concluyó apenas un día después, el 26 de mayo, cuando civiles que caminaban por un terreno elevado y agreste en las inmediaciones de la colonia La Nueva Aldea tropezaron con los restos de una mujer.

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La adolescente mostraba signos de violencia

Al momento de ser localizado, el cuerpo de la joven presentaba signos evidentes de violencia, pues se encontraba con las extremidades amarradas y presentaba material adhesivo industrial cubriéndole por completo la zona del rostro.

Tras el descubrimiento, los restos fueron trasladados de inmediato a las instalaciones forenses para efectuarle los estudios periciales que marca la normativa.

El análisis médico arrojó que su muerte fue por asfixia mecánica, provocado por el bloqueo absoluto de los conductos que permiten la respiración. Horas más tarde, los exámenes de identidad corroboraron de manera oficial que el cadáver pertenecía a la adolescente desaparecida.

Una detención equivocada mientras el verdadero sospechoso escapaba a Tacámbaro

La captura del presunto ejecutor, un joven identificado como Alexander, de 18 años de edad, representó un giro definitivo en las indagaciones del caso. Días antes, agentes de la corporación municipal de Morelia habían realizado el arresto de un ciudadano, debido a los señalamientos de los propios habitantes de la colonia 3 de Agosto, quienes lo vinculaban de forma pública tanto con la ausencia de la menor como con diversos atracos ocurridos en ese mismo vecindario.

No obstante, al profundizar en la recolección de pruebas y realizar el cruce de datos, los encargados de la investigación resolvieron que este primer individuo carecía de cualquier nexo o participación con la muerte de la víctima.

Un despliegue masivo que llegó demasiado tarde para salvar la vida de Valeria

El arresto definitivo del indiciado actual se logró mediante un despliegue operativo coordinado en el que intervinieron elementos de diversas corporaciones civiles, ministeriales y militares, entre ellos personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada, la Guardia Civil, oficiales locales, así como miembros de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Tras confirmarse la identidad del detenido, las instancias investigadoras mantienen abiertas las actuaciones y los expedientes correspondientes con la finalidad de esclarecer en su totalidad los hechos que rodearon la agresión contra la menor.