Canguros se mueren de hambre en Australia; serían sacrificados

En las recientes horas del domingo 14 de mayo, distintos grupos de ecologistas alertaron que millones de canguros de Australia podrían ser sacrificados para evitar que mueran de hambre, al poco tiempo la sociedad reaccionó y rechazó que atenten contra su vida, pues en los últimos años ha descendido su natalidad.

Los canguros de Australia son un símbolo a nivel mundial, ya que en la mayoría de las ocasiones se le conoce a la nación por la gran cantidad de marsupiales que tiene el país, en febrero del 2023 el gobierno los considero como una plaga, por lo que consideraron tomar fuertes medidas contra ellos.

Sobre el tema, George Wilson, uno de los grandes especialistas en canguros, defendió la campaña, pues comentó que son engañosas, ya que no es “poco ético”, al contrario es una forma de ver por su sufrimiento en menor medida.

"Dicen que es poco ético. Pero tampoco lo es dejarlos morir de hambre (...) Lo que sería cruel sería no hacer nada", añade.

¿Por qué quieren sacrificar a los canguros de Australia?

La ecologista Katherine Moseby indicó que en la última sequía que vivió Australia se murieron entre el 80 % y 90 % en distintas zonas del país, la razón es por la falta de comida al punto de comer papel higiénico para subsistir.

Entran en los baños públicos y hasta comen papel higiénico Detalló la ecologista

Agregó que sacrificar a lo canguros de Australia sería una forma de ahorrarles el sufrimiento y de esa manera no tendrían muertes catastróficas

El gobierno de Australia indicó que la población de canguros descendió a lo 30 millones después de las sequías que se vivieron en la década de los 2000, sin embargo, en los próximos meses podría superar los 60 millones, razón por la que las autoridades analizan la opción de sacrificarlos; agregaron que sacrificar a lo canguros de Australia sería una forma de ahorrarles el sufrimiento y de esa manera no tendrían muertes catastróficas.

¿Es legal matar canguros en Australia?

Las Leyes del gobierno australiano defienden y protegen al canguro de la caza, sin embargo, ante la gran variedad de ejemplares se marcaron una serie de excepciones que los ciudadanos deben cumplir como:



Solicitarle al gobierno la autorización de caza.

No sacrificar a canguros en peligro de extinción.

Se estima que cada año hasta cinco millones de canguros son sacrificados por su carne o su cuero, usualmente, acuden a las cercanías de las granjas en busca de cualquier gota de agua que puedan encontrar y vigilan los pasos de los rebaños para alimentarse de los mismos, ante ello los dueños de los campos los atacan al dañar los cultivos.

