Republicanos del Senado de Estados Unidos rechazan ley para frenar la guerra con Irán

El Senado de Estados Unidos rechazó una iniciativa legislativa que buscaba detener la guerra con Irán, en lo que representa la primera votación del Congreso sobre el conflicto en Medio Oriente.

La propuesta pretendía obligar al presidente Donald Trump a obtener autorización del Congreso antes de continuar con nuevas acciones militares contra el país persa.

Sin embargo, la medida fracasó con una votación de 53 contra 47, con la mayoría de los senadores republicanos votando en contra de limitar las facultades del mandatario para conducir la ofensiva.

¿Qué buscaba la legislación?

La iniciativa fue impulsada por el senador demócrata Tim Kaine mediante una resolución basada en la Ley de Poderes de Guerra, que regula la capacidad del presidente para desplegar fuerzas militares sin autorización legislativa.

El objetivo era exigir que la Casa Blanca solicitara aprobación del Congreso antes de ordenar nuevos ataques contra Irán, con el argumento de que la Constitución otorga al Legislativo la facultad de decidir sobre la entrada del país en una guerra.

Kaine sostuvo que la votación obligaba a los legisladores a fijar postura sobre el conflicto y a definir si Estados Unidos debe ampliar su participación militar en Medio Oriente.

Servicemembers have died. Americans are stranded in the Middle East. Trump is posting about forever wars. We must end the war with Iran before the situation becomes even more dangerous. I urge my colleagues to support my War Powers Resolution. https://t.co/LyYwiKvkWg — Senator Tim Kaine (@SenTimKaine) March 4, 2026

Republicanos respaldan la estrategia militar de Trump

Durante el debate en el Senado, líderes republicanos defendieron la decisión del presidente Donald Trump de lanzar ataques contra objetivos iraníes.

El senador John Barrasso señaló que la ofensiva busca frenar el programa nuclear de Irán y que limitar al presidente en este momento enviaría una señal equivocada frente al conflicto.

De acuerdo con legisladores republicanos, la prioridad es impedir que Teherán continúe desarrollando capacidades nucleares que representen una amenaza para Estados Unidos y sus aliados.

Primera prueba política del conflicto en el Congreso

La votación se convirtió en el primer gran debate político en Estados Unidos sobre la guerra con Irán desde el inicio de las operaciones militares el 28 de febrero de 2026.

Aunque la iniciativa no prosperó en el Senado, el tema podría seguir discutiéndose en el Congreso en los próximos días, mientras crece el debate sobre el papel del Legislativo en decisiones de guerra.

El resultado deja, por ahora, al presidente con margen para continuar las operaciones militares en Medio Oriente sin nuevas restricciones legislativas.