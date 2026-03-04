Golpe al Tren de Aragua en Nueva York: Detienen y acusan a 19 miembros por asesinatos y red criminal

Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron a 19 presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua en Nueva York, en un caso que incluye cargos por asesinato, tráfico sexual, secuestro y uso de armas de fuego.

Cómo operaba el Tren de Aragua dentro de Estados Unidos

La acusación federal forma parte de una investigación liderada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) que busca desmantelar la estructura de esta banda transnacional, considerada una de las organizaciones criminales emergentes más violentas que operan en territorio estadounidense.

Según las autoridades, el caso se deriva de una investigación que se intensificó tras una serie de crímenes ocurridos en el Bronx, donde miembros del grupo habrían participado en un doble homicidio, un tiroteo contra civiles y el asalto a dos oficiales de policía de Nueva York.

Las autoridades señalan que los miembros del Tren de Aragua replicaban en Estados Unidos las mismas tácticas criminales que ya utilizaban en otros países.

Entre las actividades investigadas destacan:



Extorsión a migrantes y comerciantes.

Tráfico de drogas y armas.

Secuestros y robos violentos.

Redes de explotación sexual.

Los investigadores también detectaron que mujeres jóvenes eran trasladadas desde distintos países de América Latina y obligadas a prostituirse para pagar supuestas deudas relacionadas con el tráfico de personas.

La Operación "Tren Loco" que destapó asesinatos y tráfico sexual

El caso forma parte de una investigación más amplia conocida como Operación Tren Loco, que ha buscado debilitar la estructura operativa del grupo.

Como resultado de las acciones policiales hasta ahora:



Se incautaron 11 armas de fuego.

Se decomisaron narcóticos como fentanilo, metanfetamina y tusi.

Varias víctimas de trata sexual fueron identificadas y rescatadas.

Más de 40 miembros o asociados de la organización han sido arrestados.

Las autoridades también acusaron en un proceso separado al presunto líder de la organización, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como "Niño Guerrero", quien se cree que permanece fuera de Estados Unidos.

Expansión del Tren de Aragua

Los investigadores sostienen que el Tren de Aragua, originado en una prisión de Venezuela, ha ampliado su presencia internacional en los últimos años.

Según los fiscales, la organización ha intentado establecer redes criminales en distintas ciudades estadounidenses aprovechando flujos migratorios y conexiones con otras estructuras delictivas.

El proceso judicial contra los 19 acusados representa uno de los mayores esfuerzos recientes de las autoridades federales para frenar la expansión de esta organización en Estados Unidos.