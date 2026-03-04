¡Segundos de terror! Leones atacan a niña de 10 años en zoológico de China

Un video que circula en redes sociales parece sacado de una película de terror, pero ocurrió en la vida real en el zoológico de Shantou Zhongshan, en Guangdong, China. Una niña de tan solo 10 años vivió los 30 segundos más largos de su vida cuando una leona logró alcanzarla a través de los barrotes, desatando el pánico entre los visitantes.

Zona del zoológico donde se encontraba la niña está prohibida

El incidente ocurrió el pasado jueves, cuando la menor fue llevada a un área restringida del zoológico diseñada exclusivamente para alimentar a los animales.

Según los reportes, la niña era demasiado pequeña para estar en ese lugar, pero un trabajador la dejó pasar. El error fue fatal: la niña llevaba carne en la mano, lo que de inmediato despertó el instinto de caza de los grandes felinos.

El zarpazo que paralizó al zoológico

En las imágenes se observa cómo la niña está pegada a los barrotes cuando, de pronto, una leona saca una de sus garras y la engancha de la pierna.

Mientras la pequeña gritaba de terror, un segundo león se acercó para intentar participar en el ataque. La fuerza del animal era tal que por momentos parecía que lograría meter a la niña a la jaula.

Así rescataron a la niña atacada por leona en zoológico de China

La tragedia se evitó gracias a que un cuidador del zoológico reaccionó de inmediato. El hombre sujetó a la niña mientras forcejeaba con la leona para que la soltara.

Al ver que el animal no cedía y seguía aferrado a los pantalones de la menor, el trabajador jaló con fuerza a la niña, obligándolo a retroceder. Solo así la niña quedó libre.

A young girl was attacked by a Lion at Shantou Zhongshan Park Zoo in Guangdong, China



This is a sad example of why animals shouldn’t be kept in captivity for human amusement.



These Lions are confined to tiny, barren spaces with no enrichment or access to nature. They deserve… pic.twitter.com/F18K8ffVGa — PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) March 3, 2026

Sanciones y cierre temporal en el zoológico

Tras el ataque, las autoridades del zoológico tomaron cartas en el asunto. El trabajador que permitió el acceso de la niña al área prohibida ya fue suspendido de sus labores.

Además, el recinto, que es famoso por sus sesiones interactivas para alimentar animales, fue clausurado temporalmente mientras se revisan todos los protocolos de seguridad para evitar que algo así se repita.

Trasladan al hospital a niña herida en zoológico

Afortunadamente, la historia no terminó en tragedia. La niña fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos informaron que solo sufrió heridas leves en la pierna. Tras recibir una vacuna contra la rabia y las curaciones necesarias, fue dada de alta.