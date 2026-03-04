Nuevo apagón masivo en Cuba: desconexión del Sistema Electroenergético afecta de Camagüey a Pinar del Río

Una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) provocó afectaciones en el suministro eléctrico desde Camagüey hasta Pinar del Río, según informó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

🚨 #AHORA || Se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional desde Camagüey hasta Pinar del Río. Ya se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del SEN. pic.twitter.com/yMZK048Tey — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 4, 2026

La empresa estatal confirmó que ya se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del SEN, mientras brigadas técnicas trabajan para identificar la causa de la falla y restablecer el servicio de manera progresiva.

+++++INFORMACIÓN EN DESARROLLO+++