Nuevo apagón masivo en Cuba: desconexión del Sistema Electroenergético afecta de Camagüey a Pinar del Río

El nuevo apagón en Cuba impactó una amplia franja del país, que incluye provincias del centro y occidente de la isla caribeña.

Alrededor de 10 millones de personas se encuentran sin electricidad.|Reuters.

Escrito por: Arturo Engels

Una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) provocó afectaciones en el suministro eléctrico desde Camagüey hasta Pinar del Río, según informó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

La empresa estatal confirmó que ya se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del SEN, mientras brigadas técnicas trabajan para identificar la causa de la falla y restablecer el servicio de manera progresiva.

+++++INFORMACIÓN EN DESARROLLO+++

