EU revela VIDEO de hundimiento de barco iraní; últimas noticias hoy 4 de marzo EN VIVO

Un total de 14 mexicanos quedaron varados en Amán, Jordania, debido al conflicto en Medio Oriente. Se trata de 10 hombres y 4 mujeres originarios de Mazatlán, Sinaloa, quienes realizaban un viaje turístico cuando se intensificó la crisis en la región.

De acuerdo con autoridades estatales, parte del grupo logró salir por mar hacia Egipto, desde donde volarán a Madrid y posteriormente a México. Otros viajaron a Marruecos y tienen previsto trasladarse a España antes de regresar al país. Se estima que los primeros podrían arribar el 5 de marzo, mientras que los segundos llegarían en el transcurso de este día.

La secretaria general de Gobierno de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, informó que seis se encuentran en Egipto y ocho en Marruecos, y aseguró que los 14 connacionales están a salvo y en buen estado de salud. No obstante, señaló que debido a los conflictos en la zona, varias tiendas permanecen cerradas, lo que ha dificultado conseguir alimentos.

En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que alrededor de 7 mil mexicanos permanecen varados en Medio Oriente, en su mayoría turistas, en países como Israel, Irán, Líbano y Jordania, tras el cierre de espacios aéreos y la suspensión de vuelos comerciales.

Sin embargo, algunos connacionales han manifestado inconformidad por la falta de apoyo. Desde Tel Aviv, Israel, el mexicano Orlando López señaló que la ayuda para salir del país no proviene directamente del gobierno mexicano y que, pese a solicitar apoyo económico para hospedaje y alimentos, no ha recibido una respuesta favorable.