EU revela VIDEO de hundimiento de barco iraní; últimas noticias hoy 4 de marzo EN VIVO
Los bombardeos contra objetivos en Irán y Líbano continúan este miércoles; sigue el minuto a minuto del desarrollo del conflicto en Azteca Noticias.
La tensión en Medio Oriente prevalece, tras el ataque contra Irán y la amenaza de represalias de dicho país, después de la muerte del ayatola Alí Jamenei. Una Asamblea de Expertos tuvo una reunión ayer martes, pero un ataque con misiles derrumbó el edificio. Esto es lo último en Azteca Noticias.
Guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel escala en Medio Oriente: drones, bombardeos y tensión global
Israel eliminará al nuevo ayatola de Irán; últimas noticias hoy 4 de marzo EN VIVO
VIDEO: Así es como EU hundió barco iraní
El Departamento de Guerra de Estados Unidos reveló el video del momento en el que un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní en aguas internacionales del océano Índico.
https://t.co/PiqQpVIrMu pic.twitter.com/Wc1e0B0um7— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) March 4, 2026
14 mexicanos de Mazatlán se quedaron varados en Jordania; hay otros 7 mil en Medio Oriente
Un total de 14 mexicanos quedaron varados en Amán, Jordania, debido al conflicto en Medio Oriente. Se trata de 10 hombres y 4 mujeres originarios de Mazatlán, Sinaloa, quienes realizaban un viaje turístico cuando se intensificó la crisis en la región.
De acuerdo con autoridades estatales, parte del grupo logró salir por mar hacia Egipto, desde donde volarán a Madrid y posteriormente a México. Otros viajaron a Marruecos y tienen previsto trasladarse a España antes de regresar al país. Se estima que los primeros podrían arribar el 5 de marzo, mientras que los segundos llegarían en el transcurso de este día.
La secretaria general de Gobierno de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, informó que seis se encuentran en Egipto y ocho en Marruecos, y aseguró que los 14 connacionales están a salvo y en buen estado de salud. No obstante, señaló que debido a los conflictos en la zona, varias tiendas permanecen cerradas, lo que ha dificultado conseguir alimentos.
En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que alrededor de 7 mil mexicanos permanecen varados en Medio Oriente, en su mayoría turistas, en países como Israel, Irán, Líbano y Jordania, tras el cierre de espacios aéreos y la suspensión de vuelos comerciales.
Sin embargo, algunos connacionales han manifestado inconformidad por la falta de apoyo. Desde Tel Aviv, Israel, el mexicano Orlando López señaló que la ayuda para salir del país no proviene directamente del gobierno mexicano y que, pese a solicitar apoyo económico para hospedaje y alimentos, no ha recibido una respuesta favorable.
SRE pide a mexicanos en Qatar que no salgan
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México enfatiza a los connacionales a seguir las indicaciones de las autoridades de Qatar y resalta que, en caso de desear salir el país por tierra, lo harían bajo su propio riesgo.
En caso de desear salir del país, es necesario firmar un formato para que Qatar autorice la emisión de visas de emergencia.
🇲🇽 Aviso importante para personas mexicanas interesadas en salir de Qatar por tierra a Arabia Saudita.— Embajada de México en Qatar (@EmbaMexQatar) March 4, 2026
✍️Puedes encontrar el formato aquí: https://t.co/oKsMBOh8UE pic.twitter.com/YQY3MhzZ5n
No a la guerra: Presidente del gobierno de España
Después de que Trump amenazara con cortar lazos comerciales con España, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, reiteró su posición y aseguró que su administración no quiere la guerra. Afirmó que no desea el quiebre del derecho internacional y que el mundo no debe solucionar sus conflictos con bombas.
La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. La misma que hemos mantenido en Ucrania y Gaza.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 4, 2026
No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a la población civil.
No a asumir que el mundo solo puede… pic.twitter.com/bOUJy4PKK0
Misil de Irán fue neutralizado por la OTAN; restos caen en Turquía
El Ministerio de Defensa de Turquía informó que un misil lanzado desde Irán fue neutralizado por fuerzas de la OTAN. En un comunicado señaló que los fragmentos cayeron en la ciudad de Dörtyol del distrito Hayat, cerca del mar Mediterráneo. Añadió que no hubo personas muertas ni lesionadas por este incidente.
Israel pide a ciudadanos del Líbano que evacúen
En un video publicado en redes sociales, las Fuerzas de Defensa de Israel llaman a los ciudadanos del sur del Líbano a que evacúan la zona, ya que es una región con objetivos del grupo terrorista Hezbolá. "Cualquier hogar utilizado por Hezbolá con fines militares puede ser objeto de ataques", señalaron.
#عاجل ‼️تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 4, 2026
🔸إنّ أنشطة حزب الله الإرهابي تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بالقوة. جيش الدفاع لا ينوي إلحاق الأذى بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورًا. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.… pic.twitter.com/4yVqByIonw
Estados Unidos ataca buque de guerra de Irán; hay 100 desaparecidos
Un buque de guerra iraní fue atacado por Estados Unidos frente a la costa de Sri Lanka, en un incidente que elevó aún más la tensión internacional.
De acuerdo con funcionarios estadounidenses, la ofensiva habría sido ejecutada por un submarino militar, lo que provocó el hundimiento de la embarcación iraní en aguas del océano Índico.
Autoridades de Sri Lanka informaron que equipos de rescate lograron salvar a 35 tripulantes, además de recuperar varios cuerpos. No obstante, cerca de 100 marineros iraníes continúan desaparecidos, por lo que las labores de búsqueda y rescate en el mar siguen en curso.
Humo en zona petrolera de los Emiratos Árabes
Este miércoles se reportó humo en la zona petrolera de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, tras un incendio en el puerto que ha ralentizado el abastecimiento de combustible a buques desde hace más de 24 horas.
De acuerdo con fuentes del mercado, el suministro marítimo se ha desacelerado, mientras que parte de la demanda podría desplazarse hacia otros centros estratégicos como Singapur.
A la par, la tensión entre Estados Unidos e Irán ha afectado el tránsito en el Estrecho de Ormuz, paso clave por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Esta situación ya comienza a reflejarse en aumentos de precios y mayor preocupación en los mercados energéticos globales.
Trump minimiza aumento en el petróleo tras tensión en Medio Oriente
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia al incremento en los precios del petróleo, provocado por la tensión en Medio Oriente tras el ataque contra Irán del fin de semana.
Desde Washington D.C., Trump afirmó que el alza sería temporal y aseguró que, una vez que concluya la crisis en la región, los costos del petróleo descenderán incluso por debajo de los niveles previos al conflicto.
“Nunca había recibido tantos elogios por algo que hice. La gente sentía que era algo que debía hacerse. Así que, si tenemos precios del petróleo ligeramente altos por un tiempo, pero en cuanto esto pase, creo que esos precios caerán aún más que antes”, expresó el mandatario.
Israel eliminará al nuevo ayatola de Irán
Aunque Irán aún no ha revelado si cuenta con nuevo ayatola, Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, apuntó que tendrán como objetivo al nuevo líder supremo iraní.
"Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní será un objetivo inequívoco de eliminación: el Primer Ministro y yo hemos dado instrucciones a las FDI para que se preparen y actúen por todos los medios necesarios para llevar a cabo la misión como parte integral de los objetivos de la Operación 'Rugido del León'"