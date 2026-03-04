Talibanes avalan violencia doméstica: permiten golpear a mujeres sin causar fracturas; ONU pide revertir ley

El régimen de talibanes de Afganistán aprobó un nuevo código penal que permite a los hombres golpear a sus esposas dentro del hogar siempre que no les provoquen fracturas o lesiones graves , una medida que Naciones Unidas (ONU) condenó y pidió revertir de inmediato por legalizar la violencia contra las mujeres.

El nuevo código penal talibán que legitima la violencia doméstica

La normativa fue publicada en enero de 2026 como parte de las reglas que rigen los tribunales controlados por los talibanes desde su regreso al poder en Kabul en agosto de 2021.

El documento establece que determinados castigos dentro del matrimonio pueden considerarse asuntos domésticos, lo que en la práctica elimina sanciones penales contra agresores cuando no se comprueba daño físico severo.

La legislación también refuerza la obligación de que las mujeres utilicen velo o burka en espacios públicos y contempla castigos para los hombres que permitan que una mujer salga sin cubrirse.

Organismos internacionales consideran que estas disposiciones consolidan un sistema legal que coloca la obediencia femenina bajo la autoridad masculina y restringe aún más los derechos de mujeres y niñas.

El documento judicial contiene 119 artículos que regulan el funcionamiento de los tribunales bajo la interpretación estricta de la ley islámica aplicada por el régimen.

Entre las disposiciones más controvertidas se encuentran:



Castigos físicos dentro del hogar permitidos si no generan lesiones graves.

Control masculino sobre el comportamiento femenino, incluido el uso obligatorio de burka.

Regulación de delitos considerados “morales” bajo criterios religiosos.

Amplias facultades para jueces religiosos en la aplicación de sanciones.

Especialistas señalan que el nuevo código refuerza la estructura de poder centralizada que el liderazgo talibán consolidó tras la toma de Kabul.

ONU alerta aumento de castigos corporales en Afganistán

Expertos de Naciones Unidas advirtieron que el uso de castigos físicos y flagelaciones públicas ha aumentado desde que los talibanes retomaron el control del país.

Datos difundidos por organismos internacionales indican que más de mil personas fueron sometidas a flagelaciones públicas en 2025, casi el doble que el año anterior.

En enero de 2026 , tribunales afganos reportaron nuevos casos de castigos públicos, una de las cifras mensuales más altas desde que estas sanciones comenzaron a aplicarse oficialmente.

Los especialistas señalan que estas prácticas pueden constituir tratos crueles o degradantes prohibidos por tratados internacionales firmados por Afganistán.

Ante este escenario, expertos de la ONU pidieron a la comunidad internacional aumentar la presión diplomática para exigir garantías procesales y frenar el uso de castigos corporales.

El organismo también solicitó revisar el nuevo marco legal talibán, al considerar que amplía la discriminación contra las mujeres y debilita la protección de derechos fundamentales en Afganistán.