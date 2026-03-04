VIDEO: ¡Momento crítico! Trabajador cae de camión con canasta en llamas durante accidente en Louisiana

¡Grave accidente! Un trabajador de servicios públicos resultó gravemente herido este martes después de caer desde un camión con canasta que se incendió mientras realizaba labores en la ciudad de Baton Rouge, en el estado de Louisiana, Estados Unidos.

Así ocurrió el incendio del camión con canasta que provocó la caída del trabajador

El accidente ocurrió alrededor de las 11:45 de la mañana en la intersección de Evangeline Street y North Foster Drive, donde el hombre se encontraba operando desde el elevador del vehículo cuando el balde comenzó a arder repentinamente; de acuerdo con reportes de los servicios de emergencia, el trabajador cayó desde una altura aproximada de 20 pies (unos seis metros).

El momento quedó registrado en video y comenzó a circular rápidamente en redes sociales; las imágenes muestran al trabajador intentando mantenerse sujeto al balde en llamas mediante su arnés de seguridad mientras el fuego avanza.

Segundos después, el hombre pierde el control y cae al suelo ante la mirada de varios compañeros que corrían hacia el lugar.

Falla mecánica habría provocado el fuego en el elevador del camión

Equipos del Departamento de Bomberos de Baton Rouge acudieron de inmediato tras recibir un reporte de una persona en llamas en la zona. Al llegar, los rescatistas lograron controlar el incendio y atender al trabajador.

Según las autoridades, el incidente pudo haber sido provocado por una falla mecánica en el sistema del balde, lo que generó el incendio mientras el trabajador se encontraba elevado realizando labores.

Testigos indicaron que el fuego se originó de manera repentina en la estructura del elevador. En cuestión de segundos, el humo comenzó a salir del equipo y el trabajador quedó atrapado en la canastilla.

Durante el momento crítico:



El trabajador intentó mantenerse sujeto mediante su arnés de seguridad.

El balde comenzó a quemarse rápidamente.

Compañeros de trabajo corrieron hacia el área al ver el incendio.

Finalmente, el hombre cayó al suelo antes de que el fuego fuera completamente controlado.

Trasladan grave al trabajador que cayó desde unos 20 pies en Baton Rouge

Paramédicos trasladaron al trabajador a un hospital cercano con heridas graves y quemaduras, según reportes preliminares de las autoridades locales. Hasta el momento no se han dado detalles oficiales sobre su estado de salud.

Tras el accidente, una parte de Evangeline Street permaneció cerrada mientras los equipos de emergencia realizaban labores de seguridad y revisión del vehículo.

El caso continúa bajo investigación para determinar con precisión qué provocó el incendio del camión con canasta.