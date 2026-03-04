Detienen a hombre en Bolivia; violó a niña que conoció por videojuego en línea

Un hombre de 23 años de edad, residente de Brasil, viajó a una ciudad en Bolivia con el fin de encontrarse y violar a una niña de apenas 13 años, a quien conoció por medio de un videojuego en línea. No contento con ello, además pretendía sacar a la víctima del país.

Del videojuego a la agresión: El caso del sujeto detenido en Puerto Suárez

Se trata de Evo Flores Porco, quien trabaja como costurero. Por medio del videojuego Free Fire conoció a la menor de edad y ganó su confianza. Al viajar al municipio de Puerto Suárez por vacaciones, la citó cerca de una terminal de autobuses y la agredió sexualmente.

La policía investigó el lugar exacto del crimen y el alojamiento donde ocurrieron los hechos. A Flores Porco le acusan del delito de violación contra la menor. Cuando sus vacaciones terminaron y debía regresar a su trabajo en Brasil, intentó llevarse a la víctima consigo.

El error que lo delató: Cómo la policía frustró el escape en la frontera

Personal policial de la terminal de autobuses en Puerto Suárez detectó el caso. Flores Porco se dirigió a las oficinas de la policía en la terminal para solicitar un permiso o autorización de viaje para la menor. Los agentes lo sorprendieron en ese momento y lo aprehendieron en la frontera.

Alerta de la policía: "Supervisen qué juegos usan sus hijos"

Edson Fernández, director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) pidió a los padres que controlen el contenido al que tienen acceso sus hijos y supervisen su uso de redes sociales. “Traten de darse un poquito de tiempo y ejercer mayor control. Hay que mirar qué cosa es lo que los niños están ingresando, a qué páginas o con qué juegos", recomendó. “Ya saben que estos juegos en redes ya pueden ser captados por este tipo de personas inescrupulosas".

El hombre enfrentará a un juez cautelar por el delito. La víctima regresó a salvo con sus padres.

Protección infantil en 2026: Cómo prevenir el acoso en plataformas digitales

El grooming es una palabra para describir el acoso de un adulto que contacta a un niño o adolescente con el fin de ganar su confianza para luego involucrarlo en actividad sexual, de acuerdo con la organización Save the Children.

Una de las formas para evitarlo es tener educación afectivo-sexual, así como el uso responsable y seguro de las herramientas digitales en línea, destaca la ONG.