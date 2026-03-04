El precio del dominio global: Este es el costo de algunas de las armas del ejército de Estados Unidos

Después del ataque de Estados Unidos contra Irán que dejó la muerte del ayatola Alí Jamenei, la Unión Americana destaca como uno de los ejércitos en el mundo con las armas más poderosas, pero ¿cuál es su costo?

El Departamento de Defensa de Estados Unidos invierte fortunas en sus programas armamentísticos más avanzados para el año fiscal 2026. Un informe del Auditor del Departamento de Defensa recaba datos de los costos más recientes.

F-35 y F-15: Los "Cazadores del Cielo" que dominan el presupuesto aéreo

El F-35 Joint Strike Fighter, un caza stealth multifunción, equipa a la Fuerza Aérea con capacidades de ataque, reconocimiento y guerra electrónica. Cada unidad ronda los 100 millones de dólares y para el año fiscal 2026 destinarán 13.1 mil millones para 47 aviones nuevos.

La mayor parte del presupuesto está dirigido a la compra de 47 aeronaves, de las cuales 24 son F-35A para la Fuerza Aérea, 11 F35-B para el cuerpo de Marines y 12 F35-C para la Marina y el Cuerpo de Marines.

Meet the future of air dominance. 💪



Two @usairforce F-35As paired up with an XQ-58A Valkyrie uncrewed combat aerial system for a recent test, showcasing the seamless connectivity of the F-35 with an autonomous platform—creating a team that’s even smarter and faster. pic.twitter.com/87Rr3cQhel — F-35 Lightning II (@thef35) November 26, 2024

Ojos en el espacio: El sistema de rastreo contra misiles hipersónicos

Estados Unidos tiene un sistema espacial para alerta temprana y rastreo de misiles balísticos e hipersónicos. Para el 2026 invertirán 12 mil 966.8 millones de dólares para su desarrollo, integración y despliegue de capacidades satelitales avanzadas.

Guerra en las profundidades: La millonaria inversión en submarinos Virginia y Columbia

La Unión Americana dedicará varios dólares para dos submarinos: el SSN 774 Virginia Class y el SSBN 826 Columbia Class Submarine.

Para el primero tienen un presupuesto de 12 mil 216 millones de dólares, con el fin de construirlo, agregarle los componentes nucleares e integrar sistemas de combate. Es uno de los pilares de la estrategia naval en el Indo-Pacífico.

Mientras que en el Columbia Class Submarine usarán 11 mil 480 millones de dólares para sustituir a la clase Ohio. El presupuesto para este 2026 servirá para la construcción del casco, reactores nucleares e integrar sistemas de lanzamiento de misiles balísticos.

Cuando al cielo le faltan pixeles: B-21 Raider

Para el bombardero furtivo B-21, Estados Unidos tiene una partida de 10 mil 290.3 millones de dólares para la producción inicial, pruebas operacionales y desarrollo de capacidades avanzadas de penetración estratégica. Este busca reemplazar al legendario B-2 Spirit, bombardero que es indetectable a los radares enemigos.

Size comparison between Bomber B-2 Spirit vs. B-21 Raider. pic.twitter.com/imadckY31Z — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) February 16, 2026

Tecnología no tripulada: ¿Por qué el MQ-4C Triton cuesta 255 millones de dólares?

El MQ-4C Triton y su hermano RQ-4 Global Hawk representan drones de vigilancia de alta altitud y largo alcance. La Unión Americana invierte 510 millones de dólares para dos unidades del Triton, a 255 millones cada una.

No pilot? No problem.



Check out the Navy's MQ-4C Triton! pic.twitter.com/34ojk9ZoKq — U.S. Navy (@USNavy) February 3, 2026

Estos aparatos no tripulados patrullan océanos y fronteras con sensores que detectan amenazas a miles de kilómetros. Desarrollados por Northrop Grumman, ofrecen inteligencia en tiempo real para operaciones navales y aéreas, transformando la guerra moderna en un tablero invisible.

