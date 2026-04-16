¡Sorprendente avistamiento! Captan raro ejemplar de Chorlito nevado en Islas Marías

Un importante hallazgo ambiental fue registrado en la Isla San Juanito, donde ecoguardas lograron captar a un ejemplar de Chorlito nevado, una especie considerada en peligro. El avistamiento ocurrió dentro de la Reserva de la Biosfera Islas Marías, un área natural protegida administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Ecoguardas captan ejemplar de Chorlito Nevado, el hallazgo ocurrió en la Isla San Juanito, dentro de la Reserva de la Biosfera Islas Marías



Esta ave está considerada como especie amenazada en México por la pérdida de hábitat y la depredación del hombre.



Vía: CONANP

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¿Por qué es importante el hallazgo de Chorlito nevado en México?

El Chorlito nevado (Charadrius nivosus) es un ave costera que enfrenta múltiples amenazas, principalmente por la pérdida de hábitat por desarrollo humano, por la perturbación en zonas de anidación, además de la depredación y actividad humana.

De acuerdo con la CONANP, su presencia en esta zona es relevante porque indica condiciones ambientales favorables para su supervivencia, lo que refuerza la importancia de proteger estos ecosistemas.

¿Dónde fue visto el Chorlito nevado?

El registro se realizó en Isla San Juanito, una de las áreas que conforman el archipiélago de las Islas Marías, ubicado frente a las costas del Pacífico mexicano.

Cabe decir que esta reserva es reconocida por su biodiversidad y por ser refugio de diversas especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas o en riesgo.

¿Por qué está en peligro el Chorlito nevado?

Especialistas en conservación señalan que esta especie es particularmente vulnerable debido a que anida en playas abiertas, lo que la expone al tránsito de personas y vehículos, a la presencia de mascotas, además de a cambios en el ecosistema costero.

En México, el Chorlito nevado se encuentra catalogado como especie amenazada, lo que implica la necesidad de acciones urgentes para su conservación. La CONANP destaca que este tipo de registros refuerza el trabajo de monitoreo y protección en áreas naturales; además, subraya que la preservación de espacios como las Islas Marías es fundamental para garantizar la continuidad de especies vulnerables.

Este avistamiento de Chorlito nevado no solo representa una buena noticia para la biodiversidad, sino también un recordatorio de los desafíos que enfrentan muchas especies en México. En un contexto de presión ambiental creciente, surge la pregunta: ¿estamos haciendo lo suficiente para proteger a las especies que aún sobreviven en nuestros ecosistemas?