Alineación planetaria de abril 2026: ¿En qué estados de México se verá mejor?

Entre el 16 y el 23 de abril de 2026, el cielo ofrecerá un espectáculo visual para todos los amantes de los eventos astronómicos, con la congregación de Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno. La alineación planetaria de abril aparecerá muy cerca de la línea del horizonte oriental justo antes de la salida del Sol.

Espectáculo astronómico con la alineación de Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno

Aunque los cuerpos celestes no se encuentran alineados de forma real en la profundidad del espacio, desde la perspectiva terrestre parecen marchar en una formación ordenada siguiendo la eclíptica.

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El cielo se prepara para un desfile cósmico: alineación planetaria, eclipses y conjunciones que anticipan uno de los eventos más esperados en marzo:



🪐 Alineación de seis planetas desde febrero

🔭 Saturno y Neptuno juntos en conjunción

☀️… pic.twitter.com/51ih3kTZsh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 14, 2026

Este fenómeno alcanzará su punto de mayor visibilidad entre el 18 y el 20 de abril, días en los que la agrupación se mostrará más compacta y definida para los entusiastas de la astronomía.

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La observación requiere dirigir la mirada hacia el este, en una zona donde convergen las constelaciones de Piscis y Cetus. Debido a que estas regiones zodiacales carecen de estrellas de gran magnitud, los mismos planetas servirán como la mejor referencia para el espectador.

Un evento clave ocurrirá el 13 de abril, cuando Marte se desplace junto a Neptuno, seguido por un acercamiento similar de Mercurio hacia el gigante helado el 17 de abril. Una ayuda natural para localizar el evento será la Luna, que los días 15 y 16 de abril se presentará como una delgada creciente cruzando el mismo sector del cielo.

Partes de México en que se podrá ver la alineación planetaria

A diferencia del éxito garantizado en el sur, los observadores situados en el norte de México se enfrentarán a condiciones más exigentes. En las ciudades fronterizas y estados septentrionales, los cuatro planetas se mantendrán muy bajos sobre el horizonte oriental, quedando atrapados en el resplandor del crepúsculo civil.

Esto significa que el tiempo para captar la formación será mucho más corto y requerirá de un horizonte perfectamente limpio de obstáculos físicos o contaminación atmosférica. Para estos estados, la precisión en el horario de observación será el factor determinante entre el éxito y el fracaso.

Recomendaciones para una observación exitosa

Para detectar el evento desde territorio mexicano, es fundamental ubicarse en un sitio con el horizonte despejado hacia el este, libre de edificios o bruma, aproximadamente entre 30 y 45 minutos antes de que salga el Sol.

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Mientras que Mercurio y Marte podrán identificarse con relativa facilidad sin ayuda de instrumentos, Saturno requerirá de cielos muy nítidos para ser captado. Por su parte, Neptuno se mantiene como un reto técnico que solo podrá ser alcanzado mediante el uso de telescopios.

Dado que la configuración de los astros varía cada mañana, se recomienda realizar intentos de avistamiento en fechas consecutivas alrededor del 18 de abril.

