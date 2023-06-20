VIDEO: Captan violento intento de secuestro contra una niña en Francia

En Burdeos, Francia, una familia vivió momentos de angustia luego de que un hombre persiguiera a una señora de 73 años hasta la puerta de su casa para intentar arrebatarle a una menor de edad en un intento de secuestro que paralizó a la ciudad y alertó a las autoridades.

Los hechos quedaron grabados en una cámara de vigilancia cuando una persona en situación de calle se acerca sigilosamente a una abuelita que observa a ambos lados de la acera desde la entrada principal. Segundos después, el sujeto emprende un ataque violento e intenta colarse en el domicilio.

El hombre agrede a la persona de 73 años y la arroja bruscamente contra el pavimento para intentar quitarle sus pertenencias, pero en ese momento se percata de la menor, a quien toma del brazo e intenta llevársela. En ese momento aparece el perro de la familia y alerta al hombre en situación de calle que prefiere huir de la zona.

#VIDEO | 🛑 ¡VIOLENCIA EN #FRANCIA!



Un hombre intentó secuestrar a una niña en #Bordeaux.



Los #hechos fueron captados por la cámara de #vigilancia de la vivienda.#Policías detuvieron al atacante. pic.twitter.com/chLiHMv4AG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 20, 2023

Detienen a hombre que intentó secuestrar a menor

Una hora después, el hecho conmocionó a la población de Burdeos que exigió la detención del hombre, el cual fue capturado por la Policía de Francia, corporación que reveló un oscuro pasado del atacante: tenía al menos 15 condenas por diversos delitos.

Las autoridades mencionaron que fue puesto a disposición de un juez, donde se le aplicó una prueba de alcohol en sangre y drogas al sospechoso, quien salió con resultados negativos en ambas. Sin embargo, quedó bajo resguardo para deslindar responsabilidades por el intento de secuestro.

El alcalde de Burdeos, Pierre Hurmic, declaró que estaba "extremadamente conmocionado por el ataque" y añadió que las instancias correspondientes deben brindar respuestas a la ciudadanía.

Mientras tanto, la abuela resultó con heridas en el codo y el pie. Por su parte, la niña registró cortes y contusiones, mismas que están siendo atendidas por médicos de la región, quienes confirmaron que se encuentran fuera de riesgo.