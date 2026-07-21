El verano apenas comenzó… y la violencia ya tomó las calles de Mazatlán

El inicio de las vacaciones de verano en Mazatlán, Sinaloa, estuvo marcado por una ola de violencia. Entre la noche del viernes y la tarde del domingo, la Fiscalía General del Estado reportó cinco personas asesinadas, tres lesionadas, una vivienda atacada a balazos y varios reportes de detonaciones en distintos sectores del puerto.

Los hechos ocurrieron apenas unas horas después de que autoridades estatales y municipales dieran el banderazo oficial del operativo vacacional.

¿Qué hechos violentos se registraron en Mazatlán?

La primera agresión ocurrió en el fraccionamiento Infonavit Alarcón, donde un hombre fue asesinado dentro de una vivienda.

Minutos más tarde, hombres armados dispararon contra un domicilio en Hacienda del Seminario, ataque que únicamente dejó daños materiales.

Posteriormente, en Valles del Ejido, un ataque afuera de un expendio de cerveza dejó un hombre muerto y dos personas heridas.

El sábado, otro atentado en Lomas de Mazatlán, frente a una clínica privada, cobró la vida de un hombre y dejó herido a su hijo. Horas después, un nuevo ataque en la zona centro dejó otra víctima mortal, mientras que el domingo fue localizado un hombre sin vida en la colonia Tierra y Libertad.

Padre e hijo fueron atacados frente a una clínica

Uno de los hechos que más llamó la atención ocurrió sobre el bulevar Rafael Buelna, donde padre e hijo, ambos llamados Miguel, fueron atacados a balazos.

El padre murió en el lugar, mientras que su hijo, de 40 años, fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

Pese a la jornada violenta, la alcaldesa interina de Mazatlán, Minerva Osuna, afirmó que estos hechos no afectan la estrategia de seguridad implementada para el periodo vacacional y sostuvo que el operativo fue reforzado.

La presidenta municipal señaló que llegarán 24 patrullas más al municipio para reforzar la seguridad. Sin embargo, el inicio del dispositivo de vigilancia coincidió con uno de los fines de semana más violentos registrados recientemente en el puerto.