Policías irrumpen en escuela de Ixtapaluca por caso de abuso sexual; padres bloquean la México-Puebla

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se escuchan balazos en inmediaciones de la Unidad Pedagógica y Cultural "Celestín Freinet" o la Escuela Preparatoria Número 122, a lo que padres denunciaron que policías de Ixtapaluca ingresaron de manera violenta al plantel ubicado en el Estado de México (Edomex).

Lugar donde presuntamente se investigaba un caso de abuso sexual contra una alumna. Pero ante los hechos violentos registrados este martes 7 de julio, todo terminó en enfrentamientos y un bloqueo total de la autopista México-Puebla.

Padres denuncian caso de abuso sexual en escuela de Ixtapaluca, Edomex

Madres y padres de familia denunciaron que elementos de la Policía Municipal ingresaron de manera violenta a la Unidad Pedagógica y Cultural "Celestín Freinet", ubicada en la colonia 20 de Noviembre.

Esto sin importar que en ese momento había alumnos de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria dentro de las instalaciones.

Los hechos provocaron indignación entre los familiares de los estudiantes, que ahora exigen una investigación tanto por el caso de abuso sexual como por el actuar de policías durante el operativo.

Los manifestantes señalaron que los uniformados golpearon la puerta de la Dirección General para intentar sacar a los responsables, mientras alumnos de distintos niveles educativos permanecían dentro de la escuela.

Presunto caso de abuso en Ixtapaluca desata bloqueo en la México-Puebla

Primeras versiones apuntan a que los padres decidieron manifestarse en la México-Puebla después de que se hiciera público el abuso y acoso contra una alumna, en el que estaría involucrado un maestro.

Inicialmente realizaron la protesta frente a la institución para exigir una respuesta de las autoridades educativas, ya que acusaban que el personal estaba protegiendo a la persona señalada. Sin embargo, al no ser atendidos, la situación fue escalando hasta que ocurrió el ingreso violento de los policías al plantel.

2 horas atrapado en la México Puebla y lo que falta. pic.twitter.com/FvyGI9FdAC — Juan (@MckeinWazza) July 8, 2026

Tras los hechos ocurridos en la escuela, decidieron trasladarse a la autopista México-Puebla, bloqueando todos los carriles con dirección a Puebla, a la altura del kilómetro 31, en el paraje conocido como El Descanso.

Entre sus principales demandas se encuentran:

