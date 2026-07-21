Practicaba la cacería: Abogado del tirador de la Atlixcáyotl alega irregularidades

El abogado de Rafael “N”, acusado de ser el tirador de la Vía Atlixcáyotl en Puebla que atacó en al menos 10 ocasiones, alega que su cliente enfrenta irregularidades en la investigación y defiende que el detenido tiene armas debido a que cuenta con un permiso para practicar la cacería, por lo que defiende que este hecho no debe ser un indicador de culpabilidad.

Quién es Rafael N, el acusado por los ataques en la Vía Atlixcáyotl

El investigado, quien cuenta con una acusación formal por los cargos de tentativa de homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena y ataques peligrosos, fue detenido el martes 14 de julio de 2026, en un operativo en el Residencial Santa Fe. Los agentes fueron recibidos a balazos en dicha ocasión, pero lograron aprehender al hombre de 67 años de edad.

Argumentos de la defensa del tirador de la Atlixcáyotl ante la Fiscalía de Puebla

La defensa del señalado como el tirador de la Atlixcáyotl pide a la Fiscalía General del Estado de Puebla realizar una investigación más profunda del caso, ya que hay una “serie de inconsistencias” en las pruebas presentadas por la fiscalía, declaró Lizandro Villanueva, abogado del acusado.

El letrado recordó que Rafael “N” es una persona de la tercera edad y tanto él como su familia han resultado afectados por el proceso legal.

El Consulado de España interviene en el caso del tirador de la Atlixcáyotl

La defensa del tirador de la Atlixcáyotl recordó que el Consulado de España ya está al tanto del caso, dado el origen español del acusado y, según el abogado, las autoridades consulares mostraron su respaldo a Rafael “N”, quien ha vivido durante varios años en Puebla.

“El día domingo esperamos contar precisamente con personal del consulado, en el cual van a estar presentes también en la propia audiencia, pues precisamente verificando que se respeten todos estos derechos”, aseveró Lizandro Villanueva en conferencia de prensa.

El abogado del tirador de la Atlixcáyotl también pidió a la ciudadanía no hacer juicios anticipados ni hacer especulaciones sobre el caso.