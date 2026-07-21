Terror en Edomex: Hallan el cuerpo de un adulto mayor en un canal de aguas negras

Durante una jornada de búsqueda en Teoloyucan, Estado de México, integrantes del colectivo Lirios Buscadores Izcalli localizaron el cuerpo de un adulto mayor, en las compuertas de un canal de aguas negras.

Tras el hallazgo, personal ministerial y peritos acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias que permitan establecer su identidad y las causas de su muerte.

¿Qué se sabe del hallazgo en Teoloyucan?

De acuerdo con el colectivo, el cuerpo corresponde de manera preliminar a un hombre de la tercera edad. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer su identidad, por lo que será el proceso forense el que determine quién era y si contaba con una ficha de búsqueda.

Lirios Buscadores expresó su solidaridad con la familia de la víctima y señaló que espera que el proceso de identificación ayude a brindar certeza y respuestas a sus seres queridos.

¿Por qué la región norponiente del Edomex preocupa a los colectivos de búsqueda?

El colectivo recordó que municipios como Teoloyucan, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Tultitlán, Tepotzotlán, Coyotepec, Huehuetoca, Zumpango, Nicolás Romero y Atizapán concentran un número importante de reportes de personas desaparecidas.

Por eso, señalaron que las jornadas de búsqueda continúan siendo una herramienta indispensable para las familias que siguen buscando a sus seres queridos.

¿Qué hace un colectivo de búsqueda cuando localiza un cuerpo?

Cuando un colectivo encuentra un posible indicio o restos humanos, no realiza la recuperación por su cuenta. Su labor consiste en preservar el lugar y notificar de inmediato a la Fiscalía y a los servicios periciales, quienes son los únicos facultados para procesar la escena, levantar evidencias e iniciar el proceso de identificación.

Posteriormente, los estudios forenses permiten determinar la identidad de la persona y, en caso de existir una denuncia por desaparición, notificar a sus familiares conforme a los protocolos establecidos.

¿Cuántas personas desaparecidas hay en el Estado de México?

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el Estado de México concentra la mayor cifra de personas desaparecidas a nivel nacional, con aproximadamente 14,772 casos vigentes que datan desde 1952 hasta los registros más recientes.

La crisis afecta principalmente a jóvenes de 15 a 34 años y se concentra en municipios como Ecatepec, Toluca y Naucalpan.