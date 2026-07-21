VIDEO Tenemos miedo: Madre de Dafne Zapata exige justicia y revela que han recibido amenazas

Dafne Zapata Quintos, menor de 13 años, murió tras sufrir violencia extrema, según relata su familia. En entrevista con Hechos AM de Azteca Noticias, su madre, Alejandra Quintos, y la abuela, Laura Martínez, detallaron el hallazgo del cuerpo, describieron los golpes y lesiones visibles y afirmaron que la familia ha recibido amenazas mientras exigen que las autoridades esclarezcan el caso y detengan a los responsables.

Hallan sin vida a Dafne Zapata Quintos: familia denuncia tortura

La madre, Alejandra Quintos, agradeció que los medios sigan el caso y exigió justicia por lo que calificó como un feminicidio. Relató que la menor fue “torturada, violentada, sin parar hasta su muerte” en la Academia Marina Doenitz y que la familia abrirá “la caja de Pandora” para denunciar las prácticas que, según ella, llevan años ocurriendo.

La abuela, Laura Martínez, relató que al exigir ver el cuerpo la encontraron embolsada y con múltiples lesiones: golpes en la nariz, brackets desplazados, labio abierto, moretones en el mentón y signos en la frente; además, mostró preocupación por secreciones que salían de nariz, oídos y boca, que le dijeron eran vómito.

Amenazas y falta de avances: el reclamo de justicia de los familiares de Dafne Zapata Quintos

Los integrantes de la familia aseguran que, además del dolor por la pérdida, han recibido amenazas por su búsqueda de verdad. “Tenemos miedo”, dijo la madre, y pidió a los medios que alcen la voz.

“Cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, fueron los de la Academia Doenitz y tengo miedo, pero mi hija me arma de valor desde el cielo”, aseveró Alejandra Quintos.

Denuncian además falta de avances oficiales: hasta el momento no hay detenidos, el acta de defunción señala homicidio y la policía reportó “muerte por asfixia por sumersión”, pero la familia exige explicación detallada sobre los hematomas y las lesiones visibles. Alejandra anunció que acudirán a recibir los resultados de la necropsia y los análisis forenses para exigir explicaciones.

Exigen esclarecer la causa de muerte tras necropsia y peritajes a Dafne Zapata Quintos

La abuela narró el impacto emocional al enterarse y al ver el cuerpo de su nieta; contó cómo su hija y otros familiares colapsaron al recibir la noticia y cómo ella misma tuvo que armarse de valor para identificar a Dafne.

Los parientes señalaron que se dirigen a la Fiscalía y que buscarán presionar públicamente para que las investigaciones avancen. Exigen que los medios y la sociedad mantengan el seguimiento del caso y que las autoridades den detalles claros sobre la investigación, la necropsia y las medidas para proteger a la familia frente a las amenazas.

