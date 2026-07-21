Explota tanque de gas mientras era llenado en Nezahualcóyotl; el chofer de la pipa murió en el lugar

Una explosión por acumulación de gas LP dejó una persona muerta y otra gravemente herida la tarde de este domingo en el fraccionamiento Bosques de Aragón, en Nezahualcóyotl, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades municipales y estatales, el accidente ocurrió mientras se rellenaba un tanque de 10 kilogramos dentro de una vivienda, donde una pipa abastecía el combustible.

¿Qué pasó en la explosión de Bosques de Aragón?

El incidente ocurrió en el cruce de avenida Egipto y calle Mozambique, donde un trabajador manipulaba un cilindro de gas cuando se registró la explosión.

Las autoridades informaron que la víctima mortal fue el operador de la pipa, identificado como José Germán "N", quien quedó al interior del domicilio, junto al tanque dañado.

El propietario de la vivienda resultó con lesiones de gravedad y fue trasladado al Hospital Rubén Leñero, en la Ciudad de México, para recibir atención médica.

¿Qué se sabe de la pipa de gas involucrada?

Protección Civil del Estado de México informó que la unidad pertenece a la empresa Gas y Servicio S.A. de C.V., con sede en el municipio de Tlalnepantla.

Al momento de la emergencia, la pipa tenía una capacidad de 3 mil 500 litros y contaba con aproximadamente 4% de su capacidad ocupada, de acuerdo con la inspección realizada por las autoridades.

¿Qué hacer para evitar accidentes con tanques de gas LP?

Especialistas en Protección Civil recomiendan que el llenado de cilindros se realice únicamente en instalaciones autorizadas y no directamente en viviendas, ya que esta práctica incrementa el riesgo de fugas, explosiones e incendios.

También es importante revisar periódicamente que los tanques no presenten golpes, corrosión o fugas, mantenerlos en lugares ventilados y solicitar el apoyo de personal capacitado cuando se detecte olor a gas. Ante cualquier emergencia, se debe cerrar la válvula, evitar encender aparatos eléctricos y llamar de inmediato a Protección Civil o al 911.