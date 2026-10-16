Detuvieron hasta la tía y las primas: capturan a familia de “Carlitos Rugrats”, ligado a “La Mayiza”

Las autoridades detuvieron a varios familiares de Carlos Alberto "N", “Carlitos Rugrats”, presuno líder de la célula delictiva “Los Rugrats”, vinculada a la facción de "La Mayiza" del Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 7 de julio de 2026 que este sujeto, fue imputado por narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y narcotráfico.

Estas detenciones se dieron después de que la detención de José Luis "N", alias “El Wicho”, presunto operador financiero y logístico de la organización criminal “Los Rugrats”, a quien capturaron en Villa Unión, municipio de Mazatlán, Sinaloa.

¿Quiénes son los familiares de “Carlitos Rugrats”, cercano a "La Mayiza"?

Elementos de la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los detuvieron.

Entre las personas aprehendidas se encuentran tíos y primas de "Carlitos Rugrats", quienes fueron detenidos luego de cinco cateos por parte de las autoridades federales.

Se trata de Leslie Dennise "N" y Aglaee "N", ambas primas de Carlos Alberto "N", quienes son consideradas presuntas operadoras logísticas de la célula delictiva.

También se detuvo a Claudia Selene "N" y Francisco Javier "N", tía y tío de Carlos Alberto "N", así como a Carlota "N", María Alejandrina "N"y Ana Cristina "N".

Catean inmubles y detienen a familiares de "Carlitos Rugrats"

Labores de inteligencia e investigación, así como de vigilancias fijas y móviles, permitió a los agentes dentificaron diversos inmuebles en las comunidades de Los Becos, Laguna Colorada y Costa Rica, en Sinaloa.

Estos lugares eran utilizados como centros de reunión, coordinación operativa, resguardo de integrantes y apoyo logístico para el desarrollo de actividades ilícitas.

Con los datos de prueba recabados, un juez de control otorgó las cinco órdenes de cateo correspondientes, por lo que se desplegó un operativo que permitió la detención de siete personas, entre ellas dos mujeres identificadas como operadoras logísticas de la célula delictiva.

Decomisan armas largas y droga a la familia de presunto líder de "Los Rugrats"

Durante las diligencias se aseguraron tres armas largas, un arma corta, ocho cargadores, cartuchos útiles, paquetes con cocaína, diversas dosis de droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una tableta electrónica, dos computadoras portátiles, tres vehículos, un vehículo tipo Razer y otro vehículo.

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

