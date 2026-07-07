Presumía sus armas favoritas en redes: ¿Quién es “Carlitos Rugrats”, aliado del Cártel de Sinaloa?

El Cártel de Sinaloa ha operado en México con ayuda de otras organizaciones y facciones criminales para mantenerse en el mapa del crimen organizado, entre ellos la banda de “Los Rugrats”, presuntamente liderada por Carlos Alberto Paez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”.

Estados Unidos, a través de su Departamento de Justicia, anunció este martes 7 de julio de 2026 que este sujeto, también conocido como "Carlitos", fue imputado por narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y narcotráfico.

¿Qué se sabe de “Carlitos Rugrats”, ligado al Cártel de Sinaloa?

“Carlitos Rugrats” es presunto lugarteniente de alto rango y líder de un ala violenta del Cártel de Sinaloa llamada “Los Rugrats”.

Este hombre es acusado de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo en relación con el tráfico de grandes cantidades de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia ese país.

Según documentos judiciales, dirige una extensa red de fabricación y distribución de dichas drogas para la facción de Ismael "El Mayo" Zambada del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, gestiona y controla parte del transporte de drogas del cártel desde Sinaloa hasta Tijuana y los municipios aledaños, para que lleguen al Distrito Sur de California y otros lugares.

“Los Rugrats” ligados al Cártel de Sinaloa: así operaban

Carlos Paez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, presuntamente traficó estupefacientes "utilizando la violencia, la intimidación y el miedo para proteger su organización criminal”, declaró el agente especial a cargo de la DEA, James Nunnallee.

Según el funcionario, en la acusación formal, se menciona que “Los Rugrats” asesinan, secuestran y usan sicarios

para mantener el poder y traficar drogas.

Este sujeto también ha brindado apoyo a la facción de Los Mayos durante su sangriento conflicto con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Durante el conflicto, Páez proporcionó combatientes, armas, logística y dinero.

“Carlitos Rugrats” presumía armas en redes sociales

Información publicada por el Departamento de Justicia revela que Carlos Paez Pereda presumía fotos de sus armas "favoritas" en redes sociales.

En las imágenes, extraídas de cuentas de redes sociales asociadas con él, muestran drogas, armas y ganancias del narcotráfico.

Today, @SDCAnews announced the unsealing of an indictment charging Carlos Paez Pereda, aka “Carlitos,” aka “Carlitos Rugrats,” an alleged high-ranking lieutenant and leader of a violent wing of the Sinaloa Cartel called “Los Rugrats,” with Narcoterrorism and Material Support of… pic.twitter.com/ZFLUT5YXsa — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 7, 2026

Durante la última década, importó decenas de miles de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína a Estados Unidos y lavó cientos de millones de dólares del narcotráfico.

En septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó como uno de los principales narcotraficantes.

