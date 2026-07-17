VIDEO: Captan a conductor impidiendo el paso y enfrentando a bomberos en Saltillo; iban rumbo a una emergencia

Una emergencia en Saltillo, Coahuila, vivió momentos críticos después de que una unidad de bomberos que se dirigía a atender la situación fue frenada por un altercado vial protagonizado por un conductor de plataforma. El enfrentamiento, que también provocó momentos de tensión y tráfico, fue captado en video.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas del miércoles 15 de julio sobre la calle Abasolo, en el centro de Saltillo; de acuerdo con los reportes disponibles, un automovilista habría bloqueado el paso de la unidad de emergencia y posteriormente descendió de su vehículo para confrontar a integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil que se encontraban en servicio.

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento entre el conductor y los bomberos?

Según la información difundida, el conductor invadió el carril por el que avanzaba el camión de emergencia y después colocó su automóvil frente a la unidad, impidiendo que continuara su trayecto mientras los rescatistas se dirigían a atender un llamado de auxilio.

La situación escaló cuando el hombre bajó de su vehículo y comenzó a discutir con dos bomberos voluntarios; durante el altercado vial, presuntamente lanzó amenazas e intentó intimidar al personal de emergencia.

Pese al ambiente de tensión, los elementos evitaron responder a las provocaciones y optaron por mantener la calma para impedir que el enfrentamiento vial derivara en una agresión mayor o afectara todavía más la atención del servicio.

Una vecina que presenció lo ocurrido grabó parte del altercado

En las imágenes, difundidas posteriormente en redes sociales, se observa al conductor frente a la unidad oficial mientras intercambia palabras con los rescatistas, material que rápidamente generó reacciones entre usuarios.

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Bomberos preparan una denuncia por lo ocurrido

Una vez que el incidente terminó, los integrantes del Cuerpo de Bomberos documentaron las placas del vehículo involucrado para integrarlas al expediente que presentarán ante las autoridades competentes.

De acuerdo con los reportes, la corporación analiza interponer una denuncia para que se investigue la presunta agresión y las amenazas dirigidas al personal de emergencia, además de determinar si existió alguna responsabilidad por impedir el paso de una unidad que se encontraba en funciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el resultado de esa investigación ni se han dado a conocer posibles sanciones relacionadas con el caso.