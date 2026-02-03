Ataque a diputados de MC: Dan de alta a Elizabeth Montoya; Sergio Torres lucha por su vida

A casi una semana del violento ataque que sacudió a la clase política de Sinaloa , llegan noticias alentadoras sobre una de las víctimas. Este martes 3 de febrero, autoridades de salud confirmaron que la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, recibió el alta médica tras permanecer seis días hospitalizada.

La legisladora, quien sobrevivió al atentado armado registrado el pasado 28 de enero en el centro de Culiacán, continuará su proceso de rehabilitación desde la seguridad de su domicilio. Aunque su evolución ha sido positiva, las secuelas del ataque son permanentes, pues el parte médico inicial indicó una lesión severa que comprometió uno de sus ojos.

Dan de alta a la diputada Elizabeth Montoya a una semana de haber sido víctima de un ataque armado.

Su compañero de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres continúa en estado crítico. pic.twitter.com/yVhiyyUSiP — Monica Garza (@monicagarzag) February 3, 2026

Sergio Torres: En coma y terapia intensiva

Mientras Montoya Ojeda regresa a casa, la incertidumbre se mantiene sobre la salud de Sergio Torres Félix, líder estatal de MC y también diputado local.

Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud del Estado, informó tras una visita reciente al hospital de alta especialidad que el político presenta una "leve mejoría", aunque su condición sigue siendo crítica.



Estatus actual: Torres Félix permanece en el área de terapia intensiva bajo un coma inducido .

Torres Félix permanece en el área de bajo un . Lesión: Recibió impactos de bala en la cabeza durante la agresión.

Recibió impactos de bala en la cabeza durante la agresión. Pronóstico: Se le realizarán nuevos estudios para determinar el daño neurológico y su evolución en las próximas horas.

Cae "halcón" tecnológico vinculado al ataque

En el frente de justicia, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, anunció un avance clave en la investigación. Fuerzas federales lograron la detención de un sujeto presuntamente implicado de manera directa en el atentado contra los legisladores.

Según Harfuch, el detenido no era un sicario común, sino un operador logístico encargado de la "inteligencia" criminal de la célula delictiva. Sus funciones incluían:



Control de radios de comunicación.

de comunicación. Instalación de cámaras clandestinas para monitorear a las autoridades.

clandestinas para monitorear a las autoridades. Adquisición y operación de drones para vigilancia aérea.

Esta captura se suma a los operativos desplegados en Navolato y Culiacán, que han dejado un saldo de 16 personas detenidas y el aseguramiento de arsenal táctico, como parte de la estrategia para desarticular a los grupos generadores de violencia que operan en la capital sinaloense.

Cabe recordar que la agresión ocurrió la tarde del miércoles 28 de enero sobre la avenida Niños Héroes. Los diputados acababan de salir de una sesión en el Congreso del Estado y se dirigían a sus oficinas para recoger documentos antes de un viaje programado a la Ciudad de México, cuando su camioneta fue interceptada y baleada por un comando armado.