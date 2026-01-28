Atentado en Culiacán: Balean a diputados de Movimiento Ciudadano saliendo del Congreso

La violencia política golpeó nuevamente a Culiacán. La tarde de este miércoles se reportó un ataque armado en contra de los diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya.

De acuerdo con los reportes preliminares, el atentado ocurrió cuando los legisladores salían del recinto del Congreso del Estado en la capital de Sinaloa . Hombres armados abrieron fuego contra ellos, resultando gravemente herida la diputada Montoya, quien habría recibido varios impactos de bala.

Ambos políticos, incluido Torres Félix (quien también fue alcalde de Culiacán y es el actual líder de MC en el estado), fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Máynez condena "crisis de violencia" en Sinaloa

Minutos después de los hechos, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, confirmó y condenó el ataque a través de sus redes sociales, exigiendo justicia.

"Condenamos el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán. La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites", escribió el líder partidista.

Las autoridades locales han desplegado un fuerte operativo en la zona del Congreso y hospitales aledaños.

