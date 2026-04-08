El escenario laboral ha dado un giro significativo durante este año. A través de un análisis detallado del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se revelaron las cifras sobre los ingresos promedio mensuales en el país y de las carreras mejor pagadas en México para este 2026. En Azteca Noticias te enlistamos las licenciaturas con mejores salarios en el país, que superan los 25 mil pesos.

Las carreras con salarios de más de 25 mil pesos en México

La cima del ranking de carreras mejor pagadas la ocupan los programas enfocados en la innovación dentro de las tecnologías de la información y la comunicación. Aquellos profesionales dedicados a planes multidisciplinarios o generales en este campo tecnológico perciben hoy un sueldo promedio de $25,761 mensuales.

Esta cifra posiciona a la vanguardia digital como la opción más rentable para quienes buscan los mayores beneficios económicos al egresar, superando incluso a las especialidades de salud más demandadas.

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Licenciaturas de salud y administración pública, sectores de alta rentabilidad

En un segundo peldaño muy cercano se sitúa la medicina general, cuyos profesionales reportan ingresos de $25,732. Apenas por debajo, el sector gubernamental y la gestión social muestran una fortaleza sorprendente.

La administración pública registra salarios promedio de $25,678, mientras que quienes se dedican a las ciencias políticas alcanzan una percepción mensual de $25,288. Estos datos confirman que el servicio público y el análisis político se mantienen como pilares de alta remuneración dentro del territorio mexicano.

Ingeniería y automatización frente a las opciones clásicas

El ámbito de la infraestructura también destaca en este listado de excelencia salarial de profesiones. La rama de la construcción junto con la ingeniería civil logra un promedio de $25,259.

Muy de cerca, la electrónica, la automatización y las aplicaciones relacionadas con la mecánica-eléctrica reportan ingresos de $25,203. Es relevante observar que estas seis opciones mencionadas ofrecen retribuciones superiores a disciplinas que históricamente se consideraban las más lucrativas.

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Arquitectura y Derecho bajan en el top de licenciaturas mejor pagadas en México 2026

Resulta revelador que la arquitectura y el urbanismo, con un sueldo de $24,874, hayan quedado rezagados frente a las ingenierías y la tecnología. Lo mismo sucede con la mecánica y el trabajo metálico, donde el ingreso de los empleados se sitúa en $24,140.

Incluso el desarrollo de software bajo un enfoque de innovación, que percibe $24,063, supera a una de las carreras más saturadas del país. Finalmente, el Derecho se ubica en la posición número 10 de este conteo con una percepción de $23,991, cerrando un ranking que demuestra que el éxito financiero en 2026 se encuentra en áreas técnicas y de gestión especializada.

