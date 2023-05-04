VIDEO: Aterradora escena de carriola fuera de control en California; hombre salva bebé

Una carriola fuera de control provocó una aterradora escena que fue captada en video en las afueras de un autolavado de Hesperia en California. Un hombre extraño se convierte en héroe al detener la carriola fuera de control con todo y bebé a bordo.

Un video aterrador muestra el momento en que una carriola fuera de control y con un bebé, está a punto de meterse en el intenso tráfico de una carretera de Hesperia en California.

El video de cámara de seguridad muestra a una mujer descargando artículos del asiento trasero de un auto SUV mietras estaba estacionada afuera del autolavado "A1 Hand Car Wash".

Today I witnessed a heartwarming act amidst powerful gusts of wind. A woman lost control of her baby stroller, and it began to roll away. Just as the situation seemed dire, a Good Samaritan sprinted towards the stroller, catching it in the nick of time. 1/2 pic.twitter.com/PINrHUIw1J — Thameemul Ansari (@Thameem60657893) May 3, 2023

Buen Samaritano salva a un bebé en carriola fuera de control en California

Esta aterradora escena se registró durante la tare del pasado lunes 1 de mayo de 2023. La carriola fuera de control y con un bebé adentro fue detenida cuando estaba a punto de llegar al flujo de vehículos.

Mientras la mujer hurga en su auto, súbitamente la carriola comienza a rodar hasta quedar fuera de control. Cuando la mujer se da cuenta, corre hacia la carriola, pero tropieza y se cae. Ella se levanta de nuevo, pero solo para caer una vez más.

Justo cuando la carriola está a punto de llegar al flujo de vehículos en la carretera, un hombre extraño pero buen samaritano corre para sujetar la carriola fuera de control y salvar al bebé que se encontraba a bordo. El hombre empuja a la carriola y al bebé por el camino de entrada mientras otra persona ayuda a la mujer caída a ponerse de pie. Cuando llega a la mujer, le da un abrazo.

A good Samaritan is being hailed a hero after dramatic video captured the moment he rushed to save a stroller carrying a baby that nearly rolled into a busy street.



Many people who have shared the video online have been calling Ronald Nessman a hero, but he isn't asking for… pic.twitter.com/uIHNUodzfC — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 4, 2023

Aterradora escena de carriola fuera de control rumbo al tráfico en carretera de California

Ronald Nessman, el hombre que salvó al bebé, dijo: "Escuché a una señora gritar mientras me dirigía a la carriola y se había caído dos veces. Noté que la carriola iba hacia el tráfico e instintivamente corrí hacia la carriola. Estaba agradecido de haber estado en el lugar correcto en el momento correcto".

Nessman agregó que en el momento en que vio la carriola, solo pudo concentrarse en detenerla. El tráfico era muy pesado en ese momento y las velocidades eran rápidas, por eso no la pensó ni dos veces. La mujer estaba herida y no podía levantarse.

¿Carreola o carriola, cuál es la correcta?

La palabra correcta es carriola, proveniente del siciliano carriola y registrada en el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española.

Cuenta con los siguientes significado, sustantivos femeninos correspondientes al español general: "Cama baja o tarima con ruedas", "carro pequeño con tres ruedas, lucidamente vestido, en que solían pasearse las personas reales"; sustantivo femenino de uso en cuba, "patinete"; y el sustantivo femenino de uso en México, "coche de niño’".