VIDEO: Bebé en carriola se salva de ser atropellado por un auto

Una mujer vivió momentos de angustia cuando se percató de que la carriola en la que estaba su bebé rodaba cuesta abajo en un cruce de la ciudad de Sinop, en el norte de Turquía.

Este momento fue captado por cámaras de video de seguridad en el lugar y muestra desde el momento en el que la mujer llegó al lugar empujando la carriola acompañada de otro menor que camina a su lado.

Sin embargo, en las imágenes se observa cómo la mujer deja la carriola en la orilla de la calle para acercarse presuntamente a un negocio, dejando bajo la banqueta el carrito con el niño dentro.

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Madre corre a salvar a su bebé a bordo de carriola

Luego de algunos segundos, la mujer sale del establecimiento y al darse cuenta de que la carriola con su hijo ya no está en el lugar, busca con la mirada hasta que corre cuesta abajo.

Y es que la mujer no se dio cuenta cuando la carriola con el bebé dio media vuelta y se fue rodando calle abajo.

Antes, el vehículo del niño estuvo a punto de ser arrollado por un auto que circulaba a baja velocidad por la calle y logró detenerse, evitando una tragedia.

El dramático momento continúa cuando se observa que, sorpresivamente, la carriola con el bebé se desvía hacia otra avenida hacía abajo y cuando la madre se da cuenta corre desesperada hasta donde se encontraba su bebé.

Medios de ese país reportaron que el bebé se encuentra bien de salud y aunque recibió algunos golpes leves al impactar con un muro, se encuentra sano y salvo por lo que todo fue un susto para la madre y quienes fueron testigos del momento.

Aquí te compartimos el video sorprendente:

En #Turquía, una mujer llegó a una tienda con sus hijos, a su bebé lo dejó en una carriola y se deslizó por una pendiente. El menor está a salvo. #DeIdayVuelta con @vaitiaremateos | https://t.co/aTkQJpnPTI pic.twitter.com/bxw53lqzym — adn40 (@adn40) September 15, 2021

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